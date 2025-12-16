Asamblea Vecinalista solicitó que los colectivos abarquen zonas donde hoy no llegan

Durante un encuentro vecinal se analizaron reclamos por el transporte y el estacionamiento medido. “Hay muchos vecinos que sienten que el nuevo recorrido no resuelve las demandas habituales”, señaló a Elonce uno de los referentes de la Asamblea Vecinalista.
La Asamblea Vecinalista de Paraná se reunió para abordar distintas inquietudes que afectan a vecinos de diversos barrios, con eje en el funcionamiento del transporte urbano. El encuentro se realizó en la sede de la Comisión Vecinal Santa Lucía, ubicada en calle Francisco de Bueno 249, y contó con la participación de referentes barriales y autoconvocados.
Durante la reunión, uno de los referentes del espacio, Esteban Rossi, dialogó con Elonce y se refirió a la situación de los exchoferes de Buses Paraná, la unión transitoria de empresas integrada por ERSA Paraná y Transporte Mariano Moreno, tras el cambio de prestataria del servicio.
“En todos los encuentros hemos mencionado que entendemos que los trabajadores tienen que ser asistidos en su derecho, en su derecho a poder cobrar una indemnización si es que hay un empleador que se desvincula de esos empleados y, por supuesto, como las leyes laborales actualmente lo contemplan, a seguir teniendo la antigüedad en el nuevo empleador, que en este caso es San José”, expresó.
Además, sostuvo que “esos son derechos laborales que nosotros sostenemos que se tienen que mantener para los trabajadores”.
Reclamos por recorridos y participación vecinal
Rossi indicó que uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de los recorridos de la nueva línea de transporte urbano. En ese marco, explicó que participó Cristina Sosa, colaboradora de la Municipalidad de Paraná, quien relevó las demandas planteadas por los vecinos.
“Hoy trabajamos el tema de transporte y Cristina Sosa vino a relevar las demandas que se plantean en los distintos barrios que están convocados hoy acá”, señaló.
Sobre los recorridos, remarcó que “el tema central que hoy estuvimos tratando fue el de los recorridos de la nueva línea de transporte”. Según detalló, “hay muchos vecinos que sostienen que el nuevo recorrido no resuelve las demandas habituales que ellos tenían”. Aclaró que "no se trató de planteos aislados, sino de reclamos repetidos en distintos sectores de la ciudad".
En ese sentido, explicó que una comisión de vecinos autoconvocados presentó sus planteos, los cuales fueron incorporados a una nota que será elevada al Ejecutivo Municipal. “Solicitamos justamente la participación efectiva de los vecinos en el diseño y en el control de los nuevos recorridos de la línea de transporte, porque entendemos que ahí tiene que estar presente el vecino y las vecinas”, afirmó, y agregó que el pedido formal sería presentado para ser incluidos en ese proceso.
Estacionamiento medido y situación laboral
Otro de los temas abordados fue el estacionamiento medido. Rossi indicó que dialogaron con tarjeteros de Paraná ante el tratamiento de una nueva ordenanza. “Sabemos que este martes se va a trabajar y aprobar eventualmente la nueva ordenanza que llama a la licitación para un servicio medido de lo que sería el estacionamiento, y los trabajadores nosotros los acompañamos en el reclamo de que tienen que ser parte de ese servicio”, sostuvo.
Al respecto, afirmó: “Entendemos que hay que ordenar la situación, pero no con los trabajadores afuera. El trabajador tiene que estar adentro y ser parte de ese nuevo sistema”. Finalmente, adelantó que acompañarían los planteos en la votación prevista en el Concejo Deliberante.
Por último, Rossi mencionó que el 20 de diciembre realizarían un encuentro de cierre de año con quienes participan de las reuniones semanales, aunque aclaró que “siempre surgen eventualidades y sigue la comunicación en redes”, aun durante el receso.