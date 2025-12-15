Un gesto solidario que emociona: el video de un chofer de colectivo que ayudó a dos personas no videntes en Paraná

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
15 de Diciembre de 2025
Chofer se ofreció a ayudar a dos personas.
Chofer se ofreció a ayudar a dos personas. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un chofer de colectivo protagonizó un gesto de solidaridad que se volvió viral en Paraná, al detener su unidad para asistir a dos personas no videntes y ayudarlas a cruzar la calle y subir al transporte urbano.

Un chofer de colectivo del nuevo sistema de transporte urbano de Paraná fue protagonista de un hecho que conmovió a vecinos y usuarios del servicio. El gesto solidario quedó registrado en un video que fue compartido con Elonce por un ciudadano que presenció la escena y decidió destacar la actitud del trabajador.

 

Según relató el vecino, el episodio ocurrió alrededor de las 16 horas sobre calle Garrigó, cuando el conductor de la línea H advirtió que dos personas no videntes intentaban cruzar la calle con dificultad. Sin dudarlo, el chofer detuvo la marcha del colectivo en plena circulación, demostrando una actitud empática y comprometida con la seguridad de los peatones.

 

Lejos de limitarse a observar la situación desde la unidad, el chofer descendió del colectivo y se acercó a las personas para asistirlas. Primero las ayudó a cruzar la calle de manera segura y luego las acompañó hasta el vehículo para que pudieran subir sin inconvenientes, aun cuando la parada más cercana se encontraba a aproximadamente dos cuadras del lugar.

 

Un ejemplo de empatía y compromiso social

 

La acción fue valorada especialmente por quienes presenciaron la escena, ya que implicó tomarse el tiempo necesario para ayudar, priorizando a las personas por sobre los tiempos del recorrido. En un contexto urbano donde el apuro suele marcar el ritmo cotidiano, el gesto del chofer se destacó por su humanidad y sensibilidad.

 

El video rápidamente generó repercusión positiva en redes sociales, donde numerosos usuarios resaltaron la importancia de estas conductas y pidieron que se reconozca a trabajadores que, como este chofer de colectivo, hacen la diferencia con pequeñas grandes acciones.

 

