Soledad Daneri celebró el cambio de estatus de Sauce Montrull y anticipó obras y servicios

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta Soledad Daneri hizo un balance de un año “intenso”, defendió que el cambio que Sauce Montrull se convierta en Municipio y enumeró prioridades: calles, iluminación, recolección, cultura, deporte y un jardín maternal.
La intendenta Soledad Daneri realizó un balance del año de gestión y celebró el cambio institucional que implicó el pase a municipio de Sauce Montrull, al sostener que se trató de un proceso “intenso”, pero con resultados concretos. “La verdad que un año intenso, pero fue un trabajo que realmente valió la pena, hoy lo estamos celebrando”, expresó.
En su evaluación, la jefa comunal vinculó el logro con una definición política: “esto demuestra a las claras, que cuando se asume la responsabilidad institucional y dice: `mire cómo estamos, pero nosotros somos esto, necesitamos ser esto y se pelea por eso, se consigue´”, afirmó
Daneri remarcó que, aún con limitaciones, su administración buscó mostrar capacidad de gestión. “Lo pudimos demostrar en estos dos años de gestión con muy pocos recursos y obviamente, con mucha imaginación”, afirmó, y añadió que ese recorrido también sirvió para dar señales a distintos actores. “Creo que pudimos demostrarle al gobernador y a muchos de los vecinos que hoy nos siguen acompañando. Pudimos lograrlo con poquito y ahora, todo lo que podemos llegar a lograr con un poco más”, anticipó.
Coparticipación y la discusión sobre “gasto del Estado”
Al explicar qué implicó el pase a municipio, Daneri respondió a cuestionamientos que circularon en redes y en algunos ámbitos políticos. “Vi en varios lugares que criticaron que nosotros estábamos aumentando el gasto del Estado”, señaló, antes de diferenciar el plano institucional del impacto fiscal.
“La realidad que el gasto es el mismo, porque la coparticipación que se dirige a los municipios o a las comunas sigue siendo la misma”, argumentó. Según explicó, el esquema de reparto no suponía una erogación adicional, sino una reorganización: “en vez de repartirse el mismo dinero entre 83 municipios, en esta oportunidad se va a repartir entre 84, pero esto no le genera un gasto extra a la provincia”, sostuvo.
En esa línea, la intendenta indicó que el objetivo fue dotar de herramientas administrativas a una gestión que venía “demandante” de acompañamiento económico y de programas provinciales. “Sauce Montrull era gran demandante de acompañamiento económico y de todos los programas que tenía la provincia justamente para sostener una gestión”, planteó, y vinculó ese punto con la posibilidad de encarar obras postergadas y una planificación de largo plazo: “debemos empezar a pensar en un Sauce Montrull de acá 20 o 30 años”, dijo.
Lo que viene: obras, servicios y planificación
Con el nuevo escenario, Daneri sostuvo que se abría una etapa de concreciones y demandas acumuladas. “La realidad es que pateamos un montón de cosas pensando en el municipio y, ahora es que tenemos municipio, es hora cumplir”, relató, al describir el clima de expectativa que se generó tras el anuncio.
“Lo que viene ahora es cumplir y hay que hacer las obras”, resumió. En su enumeración de prioridades, mencionó la intención de ampliar políticas públicas vinculadas a la vida comunitaria: “hoy nos da la posibilidad de hacer todas las obras que queremos, de generar más deporte, generar más cultura, de poder acercarnos más al vecino con diferentes servicios y más servicios”.
También detalló líneas de acción concretas para el corto plazo: “aumentar la recolección, mejorar la iluminación de la mayoría de los barrios, ni hablar las calles, que es nuestra gran deuda que hemos tenido estos dos años con el vecino”, dijo.
En ese marco, aseguró que la planificación ya se venía trabajando, incluso antes de la confirmación formal del cambio a Municipio: “hay una planificación ya desde hace un buen tiempo, de la obra pública y obviamente de todo lo que genera el entorno social y que necesita una respuesta.”
Jardín maternal y polideportivo: proyectos en agenda
Entre los anuncios recientes, Daneri destacó la creación de un jardín maternal, al que definió como un hito para la comunidad. “Hace pocos días anunciamos la creación de un jardín maternal, es la primera vez que Sauce Montrull va a tener un jardín maternal para niños de 45 días a 2 años”, explicó, al ubicar la medida como parte de un paquete de decisiones orientadas a ampliar servicios.
En paralelo, señaló la situación del polideportivo local y enumeró obras necesarias para su funcionamiento y seguridad. “Tenemos un polideportivo que no tiene un peso de inversión. Pensar en ese polideportivo, en baños, en un salón, en una salita de primeros auxilios para lo que es el lado de la Ruta 18”, enumeró, al describir necesidades de infraestructura y equipamiento.
La intendenta insistió en que varios de esos proyectos habían sido planteados durante la campaña y que, con el nuevo estatus institucional, algunos comenzaron a encaminarse. “Todos esos proyectos que nosotros trabajamos en campaña y que le contamos a la gente, algunos se están dando y otros se van a poder desarrollar”, expresó.
Vínculos entre intendentes y cierre de año
Daneri también se refirió al vínculo con otros gobiernos locales y a la dinámica de trabajo entre intendentes, más allá de las pertenencias partidarias. “La realidad que sí hay muy buena relación independientemente de los partidos políticos. Nos acompañamos mucho, nos ayudamos mucho”, describió.
En ese tramo, caracterizó el contexto general como de restricciones presupuestarias y decisiones de austeridad: “Es un gobierno totalmente austero el que nos ha tocado hacer”. Según indicó, ese escenario impulsó el intercambio de experiencias y soluciones: “estamos constantemente preguntándonos, pasándonos datos, viendo cómo lo hizo el otro. Nadie va a descubrir la pólvora”, remarcó a Elonce.
Finalmente, al brindar un mensaje por las fiestas, Daneri pidió “a Dios que nos acompañe” y solicitó guía para la toma de decisiones públicas: “que de alguna manera nos ilumine a todos los políticos, a los gobernantes para tomar las mejores decisiones, para equivocarnos los menos posible”, concluyó, al referirse a la responsabilidad de llegar “con los servicios, con las obras y el acompañamiento social” a las familias.