Autoridades provinciales, legisladores y exfuncionarios realizaron un balance de fin de año

En el marco del cierre del 2025, autoridades provinciales, diputados y exlegisladores compartieron su balance de fin de año, destacando avances en obras, producción, educación, políticas públicas y desafíos pendientes en Entre Ríos y el país.

Gustavo Cusinato: "Este ha sido un año muy fructífero"

Gustavo Cusinato, de la Unidad Ejecutora de la provincia de Entre Ríos, mencionó en Quién Dice Qué el compromiso en su tarea: “Hemos apostado en el gobierno provincial al financiamiento internacional para obra, no para el déficit o el gasto general. El gobernador nos instruyó a que todos los recursos que logremos financiar, sean para la producción y el trabajo. Este ha sido un año muy fructífero, inauguramos el aeropuerto de Concordia, que es un hito muy importante para el turismo y la producción. Entregamos el aeropuerto a un ente creado por la municipalidad de la provincia. Se generaron vuelos que empiezan a ser una realidad”.

“Hemos puesto muchos recursos en consultoras para distintos estudios de actividades económicas, un puerto de barcaza. Hemos dado ANR por 700 mil dólares, donde el emprendedor pone el 70%”, comentó.

También el BID ha sido de gran ayuda para el saneamiento del río Uruguay. “Estamos terminando en Gualeguaychú una de las obras importantes en una laguna del tratamiento de efluentes. Ya empezamos Concepción del Uruguay y el año que viene abrimos la oferta de la obra del tratamiento de efluentes de Colón. Nos alcanza ahí hasta 80 millones de dólares. Estamos viendo Concordia y San José para un futuro crédito”.

“Está creciendo muchísimo el turismo en toda esas costas y esas hermosas playas. Entonces que estemos largando los efluentes sin tratamiento o con muy poco tratamiento es una política que debemos llevar adelante”, resaltó.

En cuanto a la educación, afirmó: “Hemos terminado nueve escuelas ya entre el año pasado y este 2025. Tengo tres escuelas (una en Paraná, otra en Federación y otra en Crespo) que las terminamos ahora. Son aquellas que había que terminarlas. La Nación nos acompañó en su momento y hubo otras en las que rescindimos”.

“En este año iniciamos la obra de financiamiento de una obra de Viale hasta Maciá. Es una obra de 60 kilómetros de ripio y puentes de hormigón, con un presupuesto de 35 millones de dólares. Eso ya se adjudicó la obra y hemos dado el adelanto financiero. En dos semanas más estaría empezando la obra. Además, el año que viene estamos trabajando en otro financiamiento, el FIDA, que se da desde un organismo internacional para la producción. Es fundamentalmente para la apicultura”, sostuvo sobre los desafíos.

“Para el año que viene tenemos otro financiamiento para la zona de Islas, en Villa Paranacito para terminar todas las obras de ingreso y algunos puentes en los alrededores que están en muy mal estado. Esto nos va a demandar todo el año que viene y ya comenzamos, el gobernador ya ha logrado un financiamiento del BID de 300 millones de dólares. Ahora viene todo el trabajo de la web con Vialidad”, indicó.

Fabián Rogel: "Aspiro a que vamos a salir adelante"

El diputado Fabián Rogel, comunicó a Elonce: “Fue un año muy difícil para la República Argentina y también para la provincia de Entre Ríos. Siendo presidente del bloque y diputado de la provincia, entre otros cargos que he tenido, es uno de los años más difícil que he observado, pero aspiro a que vamos a salir adelante. Espero que el gobierno provincial comprenda que somos todos necesarios, que no se puede gobernar con algunos ni atacando ni ofendiendo a los demás. Somos todos necesarios en este bendito país. Lo mismo en la provincia de Entre Ríos, y le he dicho al gobernador Frigerio que somos todos necesarios. Este año abogo para que nos encontremos en un fraternal abrazo. Pasemos una feliz Navidad y fin de año y que nos encontremos todos luchando por la patria grande que nos merecemos”.

Atilio Benedetti: "Hay que consolidar esta idea de que el Estado no gaste más de lo que corresponde"

El dirigente radical y exdiputado nacional, Atilio Benedetti, brindó un mensaje desde Larroque: “Hay un enorme esfuerzo de toda la ciudadanía, de todos los argentinos y entrerrianos para contribuir a tener un país más previsible, una economía más estable, una economía en la cual se pueda proyectar y se pueda desarrollar con alguna previsibilidad la vida. Lo que queda por delante es un desafío enorme: consolidar esta idea de que el Estado no gaste más de lo que corresponde, de que alivie la presión impositiva sobre el sector privado, de que haya un equilibrio entre el costo del Estado y la posibilidad de desarrollarse de la actividad privada. Necesitamos de una provincia como la nuestra, que sea competitiva, que se generen condiciones para el desarrollo de muchas posibilidades que tiene a lo ancho y a lo largo de nuestra provincia en cada una de sus ciudades. Les deseo el saludo de felices fiestas y un mejor 2026”.

Liliana Salinas destacó la ley Matías como eje del 2025

La diputada provincial Liliana Salinas realizó un balance del 2025 legislativo y sostuvo que fue un año “de trabajo concreto y de tomar decisiones”, en contraste con el período anterior, que describió como una etapa de aprendizaje. En diálogo con Elonce, remarcó que su rol estuvo atravesado por una fuerte impronta territorial y por la responsabilidad de “responderle a la gente que confió” en su trabajo en toda la provincia.

Salinas explicó que su pertenencia al territorio condicionó muchas de las decisiones que debió adoptar en la Legislatura. “Hago mucho territorio y hay decisiones que tengo que pensarlas también en cómo vuelvo después a dar explicaciones”, señaló, al tiempo que recordó que su equipo se conformó con representación provincial, lo que refuerza —según dijo— su compromiso político y social.

Uno de los ejes centrales de su balance fue el debate en torno a la obra social provincial. La legisladora recordó que no acompañó los cambios impulsados y explicó los motivos de su postura: “No era el momento para empezar de cero. Había que apoyar y arreglar lo que estaba mal”. Según afirmó, la situación actual sigue mostrando “muchas falencias”, especialmente para personas con discapacidad y para quienes padecen enfermedades complejas.

En ese marco, Salinas reveló que atraviesa un tratamiento oncológico y que decidió vivir el sistema desde adentro. “Yo voy como Lili Salinas, no como diputada. Vivo la burocracia, la demora en medicamentos y órdenes médicas, como cualquier persona”, relató. Esa experiencia personal, sostuvo, le permitió hablar “con propiedad” sobre las dificultades que enfrentan miles de entrerrianos.

Otro de los puntos abordados fue el tratamiento del presupuesto. La diputada cuestionó que persistan problemas estructurales en zonas rurales, como caminos intransitables que afectan a los productores. “Sigo viendo que cuando llueve no pueden sacar la producción. Estoy todos los días con la gente y esas cosas no se pueden ignorar”, afirmó.

Salinas remarcó que estas problemáticas se repiten año tras año y que requieren decisiones políticas sostenidas, más allá de los debates coyunturales que se dan en el recinto.

El cierre del año legislativo estuvo marcado por el avance de la denominada ley Matías, impulsada tras la muerte de Matías Colaprete, ocurrida luego de una picadura de abeja sin que existiera un protocolo adecuado de atención. “Con la muerte de Matías salió a la luz la negligencia y la falta de protocolos en determinadas situaciones”, explicó la diputada.

La iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto con los padres del joven y el Ministerio de Salud. “Ellos transformaron el dolor en algo necesario para la sociedad”, destacó Salinas. El proyecto busca regular la situación en natatorios y espacios verdes, estableciendo protocolos claros y capacitación para quienes estén a cargo, de modo que sepan cómo actuar y a quién llamar ante una emergencia.

“Este es un ejemplo de que los legisladores sí trabajan y de que, cuando se escucha el reclamo, se pueden construir leyes útiles”, concluyó. La diputada expresó su deseo de cerrar el año con la aprobación de la norma y auguró “un año mejor” para los entrerrianos y los argentinos.

Stefanía Cora: "Quiero augurarles en el 2026 un año de mucho encuentro, amor, felicidad y podamos generar y construir para vivir mejor"

Stefanía Cora, exsenadora nacional, explayó: “Este ha sido un año de mucho trabajo y compromiso. Hemos abordado temáticas como el financiamiento universitario y la salud pública, que tienen que ver con la identidad del pueblo argentino. Especialmente, el trabajo coordinado en materia de emergencia en discapacidad, quiero agradecer a las familias, a la ciudadanía de la provincia, de la ciudad de Paraná, con quienes hemos abordado estas y otras agendas con muchísimo compromiso. Quiero augurarles en el 2026 un año de mucho encuentro, amor, felicidad y podamos generar y construir para vivir mejor. Creo que las argentinas, entrerrianas y paranaenses nos merecemos vivir mejor, con oportunidades de trabajo, con tiempo para las familias y amigos porque vivimos en un país maravilloso y una provincia que tiene todo para ser feliz”.

Enrique Ríos: es importante el acompañamiento de organizaciones de la comunidad

Enrique Ríos, titular de Desarrollo Humano municipal, sostuvo: “Uno lo que puede dar como salto de calidad tiene que ver con ir construyendo la respuesta, ante todo, porque eso es importante y quiero destacar que, más allá de los roles institucionales del Estado, es importante el acompañamiento de organizaciones de la comunidad. En ese ir dialogando e ir construyendo las respuestas, vamos atendiendo las demandas y eso nos da un nivel de satisfacción importante, entendiendo que faltan muchas cosas. Creo que en ese trabajo mancomunado hemos ido construyendo una respuesta”.

Sobre la importancia de la puesta en funcionamiento del servicio de transporte urbano, acotó: “Es una satisfacción muy grande poder darle a la ciudadanía de Paraná una respuesta a una demanda de muchos años a una situación de agobio que vivían los usuarios del servicio de transporte de pasajeros y que hoy tienen la oportunidad de contar con un transporte de calidad eficiente y eficaz”. Además, agregó: “Seguramente haya cosas por mejorar, pero creo que está dado el paso mayor que es una nueva empresa, colectivos de calidad y con buen confort. Es un transporte pensado para los usuarios y el desarrollo y la movilidad de la ciudad”.

Sobre el vínculo entre el municipio y la ciudadanía, reafirmó: “En toda relación hay un ida y vuelta. Hay compromisos, hay derechos y obligaciones. Creo que, en esta relación de ida y vuelta entre el vecino y el Estado, creo que el Estado debe cumplir su parte y debe estar acompañada por el aporte de los ciudadanos. Así lo han entendido porque hoy se sienten protagonistas, hoy quieren construir junto al Estado la capital de la provincia que nos merecemos y estamos trabajando articuladamente”.

Entre los desafíos por delante de la Municipalidad, Ríos comunicó: “Una de las aristas a desarrollar en los años que viene es hacer realidad esa descentralización municipal, no de servicios, sino administrativa para romper con esa lógica de que todo converge en el centro y eso genera beneficios y múltiples problemas”.

A modo de conclusión, manifestó: “Quiero agradecer a todos los que me han acompañado en este proceso porque uno sin el aporte y el acompañamiento de todos los demás, hay cosas que no se pueden realizar. Ojalá que esta Navidad signifique el renacer para los paranaenses y para los argentinos, el renacer de las esperanzas y de los sueños”.

Ariel Voeffray: “pudimos avanzar mucho en obras para San Benito”

Ariel Voeffray, intendente de San Benito, hizo su análisis de su gestión: “Fuimos de menos a más porque fuimos viendo qué pasaba y cómo seguía. Gracias a Dios, pudimos avanzar mucho en obras y estamos en el cierre del 2025, proyectando el 2026. Estamos tramitando proyectos de obras de cloacas, que es un déficit que tiene San Benito. Estamos trabajando el tema del gas y seguimos con el ripiado. Nos metimos en el programa de energía y compramos 30 luces LED nuevas. Compramos un camión cero kilómetro”.

Sobre la organización de eventos culturales, deportivos y de diversas índoles, el jefe municipal recalcó: “Sentimos que la gente necesita mucha contención de este lugar y tenemos esta posibilidad con más de 50 talleres de idioma, robótica, deporte y ahora estamos yendo mucho a los barrios. Ahora trasladamos los eventos de la Feria Navideña al otro lado de la ciudad, que está casi al frente de Colonia Avellaneda. Es el 21 de diciembre. Reconvertimos la parte de emprendedores con un convenio de la Universidad de Entre Ríos y fortaleciéndolo”.

“Todos los días tenés una edificación nueva en la ciudad y la gente está apostando por ir allá porque tiene la idiosincrasia del ambiente tranquilo y hay mucha gente que trabaja en Paraná y apuesta por ir a San Benito”, exclamó.

Para cerrar, manifestó: “Un gran fin de año para los vecinos de San Benito y desearles lo mejor para el año que viene. Lo vamos a seguir acompañando, sabemos que faltan cosas, pero juntos lo vamos a seguir trabajando”.

Jorge Vázquez: “para representar los intereses del Peronismo, veo la figura de Axel Kicillof”

Jorge Vázquez, representante del Partido Justicialista en Paraná, fue otro de los invitados que realizó un balance del 2025: “Ha sido un año muy difícil, con un balance negativo, con la clase trabajadora arrinconada, con índice de pobreza, con un modelo político deshumanizante y con un horizonte donde se vienen diferentes reformas que se van a dar en beneficio de los sectores más concentradores de riqueza de Argentina y dejando en estado de vulnerabilidad absoluta a muchos argentinos”.

“La reforma laboral se suma a la profundización de las políticas del Gobierno nacional, que ha venido generando estragos y con un gobierno provincial que adhiere fervientemente a este modelo económico y que se propone otras reformas, como la jubilatoria en Entre Ríos”, dijo Vázquez.

“Estoy muy preocupado porque no es una percepción que uno hace desde una posición política partidaria, sino que es una realidad que uno ve todos los días a cada minuto en las calles, donde se multiplican las familias completas revolviendo los tachos de basura para intentar sobrevivir. Eso a uno le da vergüenza como ser humano. Ni siquiera un análisis político cabría, es una situación muy penosa”, remarcó.

Sobre la situación del PJ tras las elecciones, reflexionó: “El pueblo es artífice de su propio destino. Una mayoría del pueblo eligió apostar a un modelo que venía con diferentes variables, con la intromisión del presidente de Estados Unidos amenazando, un pueblo atemorizado y aturdido y un Justicialismo que no logra realizar la síntesis que debe lograr para el ciudadano de este tiempo y sobre todo conmover a los más jóvenes. Eso es parte de lo que le está faltando al Peronismo”, afirmó el referente.

“Después están las internas lógicas que tenemos. Luego de tantos años de gobierno en la provincia, encontrarse de un momento para otro encontrarse con que las definiciones no llegan como quizás pretendemos que lleguen y donde los tiempos de la política han marcado un debilitamiento de las estructuras partidarias porque esto ha sido abonado por una definición política del Gobierno nacional y provincial que han apostado por una reforma que ha arrinconado a los partidos tradicionales y que, de alguna manera, han captado al electorado”, sostuvo.

“Hay que construir nuevos liderazgos, tiene que ser un tiempo de apostar a liderazgos colectivos. A nivel nacional, el Peronismo se debe un profundo debate donde se debe entender que los procesos políticos también van demandando otros perfiles y otras formas de interpretar y desarrollar un proyecto para representar los intereses del Peronismo. En forma particular, veo en ese horizonte signado por la figura de Axel Kicillof”, declaró.

Emilio Fouces: “El CAE cierra un año como protagonista en todas las competencias”

Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes, comunicó que se sintió muy feliz por lo logrado en la Maratón Villa Urquiza-Paraná: “Es un gran desempeño, son todos chicos muy jovencitos de 15 y 16 años. Nuestro club es un polideportivo y cada disciplina trata siempre de estar en la vanguardia del deporte. En cada deporte se dedica a la capacitación y al entrenamiento con un sistema profesional, sin cobrar un peso a los deportistas”.

“Estamos cerrando un año fantástico que coincide con los 120 años de historia del club. Es un año lleno de logros en lo deportivo. Somos un club protagonista en todas las competencias en las que intervenimos. Hemos llegado en instancias finales en todas las disciplinas, tenemos 14. En lo institucional, estamos pasando un gran año”, dijo el letrado.

“Estamos en época de crisis, donde las cosas no son fáciles de gestionar por escasez de recursos, pero estamos cerrando con la inauguración de obras realmente de magnitud e importancia desde lo económico y desde la prestación para el socio. Hemos inaugurado el gimnasio más grande de la provincia y más tecnificado”, enumeró.

“Me considero un dirigente deportivo y estoy viendo con mucha preocupación la falta de atención por parte de los distintos gobiernos. No estoy haciendo política con esto, pero los gobiernos no tienen conciencia o si la tienen no asumen la trascendencia que tienen la sociedad y en épocas como estas, donde está todo difícil, la contención y la formación que hacen los clubes no la hace nadie, ni siquiera la escuela. Lamentablemente, no encontramos en Entre Ríos que tengamos las políticas acordes para poder llevar eso adelante”, informó.

“Ojalá tengamos una Entre Ríos y una Paraná mucho mejor el año que viene”, anheló en su mensaje de fin de año.

Fernando Quinodoz: “esta semana se aprueba el Presupuesto, la Tributaria y estacionamiento”

El concejal Fernando Quinodoz mencionó: “Tenemos previsto por lo menos tres sesiones más esta semana. El miércoles habrá Sesión Ordinaria porque se aprueba presupuesto, tributaria, estacionamiento medido y algunos proyectos más. El jueves tenemos sesión especial para designar si se consigue Defensor del Pueblo, Defensor Adjunto y Defensor de Adultos Mayores. El viernes se tomaría juramento de los tres en una sesión especial”.

“Hay reuniones de comisión todas las semanas y veremos si la semana que viene es necesario hacer otra sesión. Nosotros, en la última sesión que tuvimos el 28 de noviembre en Parque Gazzano, prorrogamos por 60 días más el periodo ordinario. Tenemos hasta el 28 de enero de sesionar”, indicó.

Sobre el estacionamiento medido, sostuvo: “Lo que establece es que autoriza a que haya un sistema de estacionamiento medido en Paraná, que se establezca un radio dentro del cual ese estacionamiento va a ser medido, que se cobre por estacionamiento una cierta tarifa, que sea en ciertos horarios y que si el Ejecutivo, no quiere desarrollar la actividad por sí misma, pueda tercerizarlo, a través de un proceso licitatorio como ocurre con el transporte público de pasajeros. Tendría el 30% del valor del litro de la nafta súper del Automóvil Club Argentino”, anticipó al programa QDQ.

“Este año ha sido uno muy fructífero en cuanto a cantidad y calidad de ordenanzas que se han sancionado. Se me ocurre el nuevo Código de Justicia de Faltas, lo cual consideramos que es muy importante porque tiene que ver con las relaciones entre vecinos en la ciudad de Paraná”, señaló Quinodoz.

Emiliano Gómez Tutau destacó el diálogo y los consensos

El concejal de Paraná, Emiliano Gómez Tutau, realizó un balance del año legislativo y destacó el trabajo conjunto entre los distintos bloques, el Ejecutivo municipal y los diversos sectores de la sociedad. En ese marco, aseguró que fue un período “desafiante”, pero valoró los avances logrados a partir del consenso y la madurez política.

“Estamos contentos, ha sido un año desafiante pero hemos podido estar a la altura con el bloque, con el cuerpo, con el gobierno”, expresó el edil, al tiempo que subrayó que los proyectos aprobados tuvieron un fuerte carácter colectivo. Según indicó, se lograron herramientas destinadas a sectores como la salud, los trabajadores, las cooperativas, los espacios asociativos, las pymes y los comerciantes.

Gómez Tutau también resaltó el trabajo realizado en torno al pliego del transporte urbano, señalando que hoy, se puede observar “un servicio en funcionamiento gracias a un marco normativo acordado”. En ese sentido, valoró que el Concejo haya actuado como “un cuerpo maduro que ha podido darle a la ciudadanía algunas reglas de juego”, dijo al programa QDQ.

En su análisis, el concejal hizo hincapié en la importancia de la búsqueda permanente de acuerdos. Señaló que, aun con diferencias, el diálogo permitió avanzar en iniciativas relevantes. Como ejemplo, mencionó el trabajo conjunto con el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín, perteneciente a La Libertad Avanza, con quien impulsó una ordenanza vinculada a los espacios culturales independientes.

“Han sido experiencias en búsqueda del reconocimiento del otro, pero también de aceptar que uno no tiene la verdad absoluta”, reflexionó Emiliano Gómez Tutau, destacando la necesidad de comprender los cambios sociales, políticos y tecnológicos que atraviesan al país y al mundo.

El edil también remarcó que la realidad actual presenta desafíos constantes, desde el avance de la tecnología y la inteligencia artificial hasta las nuevas formas de organización económica y social. En ese contexto, sostuvo que la dirigencia debe estar preparada para escuchar, aprender y complementarse.