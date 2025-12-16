Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y está internado

El niño se precipitó de unos 12 metros de un edificio. Cayó a un patio interno con piso de tierra y si bien permanece en terapia intensiva, evoluciona favorablemente. Ocurrió en Rosario.
Noah, un nene de 4 años, cayó este lunes por la tarde desde un tercer piso de un complejo de departamentos del barrio Ludueña y fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado en terapia intensiva, aunque estable y fuera de peligro.
El niño se precipitó desde unos 12 metros hacia un patio interno del edificio ubicado en la zona de Solís y Navarro.
Según contaron sus familiares, cerca de las 16 el nene estaba en su habitación con el celular sobre la cama mientras su mamá lavaba los platos. Cuando la mujer se acercó al dormitorio, notó que el niño había caído desde la ventana del tercer piso.
La familia indicó que el caso podría haber sido mucho más grave y que el golpe de la caída se vio amortiguado al caer en un patio interno con piso de tierra y pasto.
Un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a Noah hasta el Vilela, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.
Eduardo Casim, director del Hospital Vilela, dijo a El Tres que el niño sufrió un politraumatismo con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento.
“Por ahora no requiere ningún procedimiento quirúrgico y quedará en cuidados intensivos para analizar si es necesario realizar algún tipo de intervención”, detalló el profesional. (Rosario3)