 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Rosario

Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y está internado

El niño se precipitó de unos 12 metros de un edificio. Cayó a un patio interno con piso de tierra y si bien permanece en terapia intensiva, evoluciona favorablemente. Ocurrió en Rosario.

16 de Diciembre de 2025
Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y está internado
Un nene de 4 años cayó desde un tercer piso y está internado

El niño se precipitó de unos 12 metros de un edificio. Cayó a un patio interno con piso de tierra y si bien permanece en terapia intensiva, evoluciona favorablemente. Ocurrió en Rosario.

Noah, un nene de 4 años, cayó este lunes por la tarde desde un tercer piso de un complejo de departamentos del barrio Ludueña y fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado en terapia intensiva, aunque estable y fuera de peligro.

 

El niño se precipitó desde unos 12 metros hacia un patio interno del edificio ubicado en la zona de Solís y Navarro.

Según contaron sus familiares, cerca de las 16 el nene estaba en su habitación con el celular sobre la cama mientras su mamá lavaba los platos. Cuando la mujer se acercó al dormitorio, notó que el niño había caído desde la ventana del tercer piso.

 

La familia indicó que el caso podría haber sido mucho más grave y que el golpe de la caída se vio amortiguado al caer en un patio interno con piso de tierra y pasto.

Un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a Noah hasta el Vilela, donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

Eduardo Casim, director del Hospital Vilela, dijo a El Tres que el niño sufrió un politraumatismo con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento.

 

“Por ahora no requiere ningún procedimiento quirúrgico y quedará en cuidados intensivos para analizar si es necesario realizar algún tipo de intervención”, detalló el profesional. (Rosario3)

Temas:

Rosario cayó politraumatismo nene
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso