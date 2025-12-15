 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Corrientes

Un camión despistó y volcó sobre la autovía José Gervasio Artigas

Un camión protagonizó un accidente este lunes bajo la lluvia en la autovía José Gervasio Artigas, a la altura de Bonpland. No hubo heridos.

15 de Diciembre de 2025
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 486.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 486.

REDACCIÓN ELONCE

Un camión protagonizó un accidente este lunes bajo la lluvia en la autovía José Gervasio Artigas, a la altura de Bonpland. No hubo heridos.

Camión volcó sobre la autovía José Gervasio Artigas. Lunes lluvioso y accidentado en la autovía José Gervasio Artigas, en el sur de la provincia de Corrientes. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 486, en inmediaciones de la localidad de Bonpland.

 

Durante la mañana, el tránsito se vio interrumpido en el carril afectado por el accidente. Se trató de un camión que tenía como destino la ciudad correntina de Paso de los Libres, en momentos en que llovía intensamente en toda la región.

El accidente se registró a las 9:35. Según se informó, el conductor del camión logró salir del habitáculo por sus propios medios y no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Tránsito interrumpido y desvío

Como consecuencia del siniestro, el tránsito sobre el carril donde quedó el transporte pesado siniestrado permaneció interrumpido durante varias horas. Las fuerzas de seguridad dispusieron un retorno a la altura del kilómetro 483.

Los vehículos que circulaban desde Bonpland hacia Paso de los Libres tomaron ese desvío, reingresando a la autovía en el kilómetro 489. En tanto, el tránsito del sector afectado avanzó de manera lenta por el carril con sentido norte-sur, que fue habilitado de forma provisoria para circular en una sola mano (sur-norte), bajo la supervisión del personal de Gendarmería Nacional.

 

(Fuente: Chajarí al Día)

Temas:

camión despiste Autovía José Gervasio Artigas Bonpland Corrientes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso