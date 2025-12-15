Un camión despistó y volcó sobre la autovía José Gervasio Artigas

Camión volcó sobre la autovía José Gervasio Artigas. Lunes lluvioso y accidentado en la autovía José Gervasio Artigas, en el sur de la provincia de Corrientes. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 486, en inmediaciones de la localidad de Bonpland.

Durante la mañana, el tránsito se vio interrumpido en el carril afectado por el accidente. Se trató de un camión que tenía como destino la ciudad correntina de Paso de los Libres, en momentos en que llovía intensamente en toda la región.

El accidente se registró a las 9:35. Según se informó, el conductor del camión logró salir del habitáculo por sus propios medios y no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Tránsito interrumpido y desvío

Como consecuencia del siniestro, el tránsito sobre el carril donde quedó el transporte pesado siniestrado permaneció interrumpido durante varias horas. Las fuerzas de seguridad dispusieron un retorno a la altura del kilómetro 483.

Los vehículos que circulaban desde Bonpland hacia Paso de los Libres tomaron ese desvío, reingresando a la autovía en el kilómetro 489. En tanto, el tránsito del sector afectado avanzó de manera lenta por el carril con sentido norte-sur, que fue habilitado de forma provisoria para circular en una sola mano (sur-norte), bajo la supervisión del personal de Gendarmería Nacional.

(Fuente: Chajarí al Día)