Rompieron una ventana e ingresaron a robar a un comercio de venta de mates en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Delincuentes rompieron una ventana, ingresaron al comercio, ubicado en Av. Almafuerte, y se llevaron mates, termos, bombillas, computadora y celular. El hecho fue filmado por las cámaras de seguridad del lugar, supo Elonce.
Un robo se registró este lunes en horas de la madrugada en un local que vende mates, termos y otros productos del rubro. El comercio está ubicado en Av. Almafuerte y Fray Mocho, de Paraná.
Ignacio Spinelli, propietario, comentó a Elonce que cuando llegó a trabajar se encontró con la puerta del baño abierta, lo cual le resultó extraño. “Normalmente está cerrada, por eso me pareció raro. Cuando giré, me di cuenta de que habían entrado a robar”, dijo.
En ese sentido, relató cómo ocurrió el robo: “Ingresaron por la parte de arriba, donde tenemos una ventana, la cual rompieron. Tenemos un terreno baldío al lado, desde donde suponemos que saltaron y pudieron ingresar. Si bien la ventana es pequeña, el chico era bastante flaquito, así que se las rebuscó para entrar”.
Los delincuentes se llevaron termos, mates, bombillas y otros productos, como así también una computadora (HP gris, 14 pulgadas) y un celular (Xiaomi S10 negro).
“Con la computadora trabajamos todo el día, lo mismo con el celular. Tenemos Instagram, tienda online y demás, es súper importante para nosotros. Son nuestras herramientas de trabajo. Si bien tenemos seguro por el tema de la rotura del vidrio, no cubre el 100%, sino un porcentaje”, mencionó.
Dijo que en mercadería “se llevaron el equivalente a alrededor de 2 millones de pesos”.
“Siento impotencia, es una impotencia sentir que te entran a tu lugar. Tenemos reja, cámaras de seguridad y no les importa nada, entran igual. Te arruinan la semana desde el vamos”, finalizó.
Realizaron la correspondiente denuncia y la Policía trabaja para encontrar huellas dactilares y localizar a los responsables del robo. Elonce.com