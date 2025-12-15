 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Santa Fe

Un muerto en tremendo choque entre auto y camión sobre una ruta santafesina

Una persona falleció tras el choque de frente entre un automóvil y un camión que transportaba cereales; ocurrió este lunes por la mañana en la ruta provincial N°4 a la altura de la localidad santafesina de María Luisa.

15 de Diciembre de 2025
Tragedia vial sobre ruta santafesina
Tragedia vial sobre ruta santafesina Foto: Radio Eme

Una persona falleció tras el choque de frente entre un automóvil y un camión que transportaba cereales; ocurrió este lunes por la mañana en la ruta provincial N°4 a la altura de la localidad santafesina de María Luisa.

Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes sobre la Ruta Provincial Nº 4, a la altura de la localidad santafesina de María Luisa, donde por causas que aún se investigan colisionaron un camión cerealero y un automóvil. Como consecuencia del siniestro, una persona perdió la vida.

(foto Radio Eme)
(foto Radio Eme)

De acuerdo a las primeras informaciones, el impacto fue de gran violencia y el auto quedó incrustado debajo del tren delantero del camión. El hecho ocurrió en un sector de la traza que permanecía con circulación reducida, lo que obligó a implementar desvíos y generó demoras en la zona.

(foto Aire de Santa Fe)
(foto Aire de Santa Fe)

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de emergencias y servicios de asistencia, quienes llevaron adelante las tareas de auxilio y los peritajes correspondientes. Además, se aguardaba el retiro del camión involucrado para normalizar el tránsito.

 

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre la identidad de la víctima fatal, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

 

Pero las primeras informaciones indican que el automóvil habría cruzado de carril e impactado de frente contra el camión. La magnitud del choque fue tal que el vehículo de menor porte quedó completamente destruido, lo que impide identificar a simple vista su marca u otras características.

Temas:

Trágico accidente Santa Fe
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso