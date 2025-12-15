Un muerto en tremendo choque entre auto y camión sobre una ruta santafesina

Una persona falleció tras el choque de frente entre un automóvil y un camión que transportaba cereales; ocurrió este lunes por la mañana en la ruta provincial N°4 a la altura de la localidad santafesina de María Luisa.
Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este lunes sobre la Ruta Provincial Nº 4, a la altura de la localidad santafesina de María Luisa, donde por causas que aún se investigan colisionaron un camión cerealero y un automóvil. Como consecuencia del siniestro, una persona perdió la vida.
De acuerdo a las primeras informaciones, el impacto fue de gran violencia y el auto quedó incrustado debajo del tren delantero del camión. El hecho ocurrió en un sector de la traza que permanecía con circulación reducida, lo que obligó a implementar desvíos y generó demoras en la zona.
En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de emergencias y servicios de asistencia, quienes llevaron adelante las tareas de auxilio y los peritajes correspondientes. Además, se aguardaba el retiro del camión involucrado para normalizar el tránsito.
Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre la identidad de la víctima fatal, mientras continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.
Pero las primeras informaciones indican que el automóvil habría cruzado de carril e impactado de frente contra el camión. La magnitud del choque fue tal que el vehículo de menor porte quedó completamente destruido, lo que impide identificar a simple vista su marca u otras características.