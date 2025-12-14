 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Este domingo

Video: se incendió un galpón de compra y venta en Concepción del Uruguay

14 de Diciembre de 2025
Así trabajaban los bomberos en la zona.
Así trabajaban los bomberos en la zona. Foto: La Pirámide.

Un incendio afectó a un galpón de compra y venta en el Acceso Rodríguez Artusi. El siniestro fue controlado por los Bomberos Voluntarios sin que se registraran víctimas.

En la mañana de este domingo, un incendio se desató en un galpón ubicado sobre el Acceso Rodríguez Artusi, a pocos metros antes del depósito de la empresa Flecha Bus de la ciudad de Concepción del Uruguay. El siniestro, que fue reportado a las 12:13 horas, provocó una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes fueron alertados sobre la magnitud del fuego y su rápida propagación.

 

De inmediato, se desplazaron al lugar dos unidades de Bomberos Voluntarios: la unidad 28 de primera intervención y la unidad 22 de abastecimiento. En el aviso inicial se informó que el incendio estaba afectando a un galpón de compra y venta y que diversos elementos estaban en llamas, lo que requería una acción inmediata. Al arribar al sitio, los bomberos constataron que el fuego se había generalizado, cubriendo una amplia superficie del galpón.

 

Los equipos de bomberos trabajaron durante más de una hora para sofocar las llamas, utilizando diversas técnicas para evitar que el incendio se propagara hacia los edificios cercanos. A pesar de la dificultad del siniestro, los bomberos lograron controlar la situación y extinguir completamente el fuego. La rapidez de la respuesta y el trabajo en equipo fueron fundamentales para evitar mayores daños materiales y posibles víctimas. (Con información de La Pirámide)

 

Temas:

Incendio Galpón Concepción del Uruguay
