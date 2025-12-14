Detuvieron a joven que realizaba maniobras peligrosas con su moto y pretendió evadir un control

Un operativo policial denominado “Barrios Seguros, Control Vehicular y Plaza Segura” se llevó a cabo en la noche del sábado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y el control del tránsito. El procedimiento fue encabezado por personal de todas las áreas y comisarías dependientes de la Jefatura Departamental Concordia.

Según se informó oficialmente, el operativo comenzó alrededor de las 20 y permitió la identificación de 68 personas y el control de 53 vehículos. Como resultado de las tareas de fiscalización, se labraron 31 actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se procedió a la retención de 29 motocicletas.

Durante el despliegue, en inmediaciones de calles Diamante y Gregoria Pérez, efectivos policiales advirtieron la presencia de una motocicleta conducida por un hombre que realizaba maniobras peligrosas y circulaba en contramano, evadiendo el control a gran velocidad y poniendo en riesgo la integridad de peatones y otros conductores.

Ante esa situación, se inició una persecución que finalizó en la intersección de Teniente Ibáñez y Tala. En ese lugar, el conductor, un joven de 22 años, se resistió a ser identificado y a entregar el rodado, mientras que familiares y vecinos comenzaron a arrojar piedras contra el personal policial, generando momentos de tensión.

Pese a la agresión, los efectivos lograron reducir y aprehender al sospechoso, además de secuestrar la motocicleta marca Gilera, modelo Smash, por infracción a la Ley de Tránsito.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, el joven quedó detenido acusado del presunto delito de atentado y resistencia a la autoridad, quedando a disposición de la Justicia. Desde la fuerza destacaron la continuidad de este tipo de operativos preventivos en distintos barrios de la ciudad.