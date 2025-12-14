 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Cultura

La Orquesta Sinfónica se presentará el sábado en el CPC en Paraná con entraba libre y gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este nuevo concierto bajo la dirección artística y pedagógica de Luis Gorelik. Será el cierre de un Seminario Internacional de Dirección Orquestal que comienza este lunes.

14 de Diciembre de 2025
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Foto: archivo

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este nuevo concierto bajo la dirección artística y pedagógica de Luis Gorelik. Será el cierre de un Seminario Internacional de Dirección Orquestal que comienza este lunes.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 20 de diciembre a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura provincial junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, es auspiciado por IAPSER Seguros y tiene entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada. Será el cierre de un Seminario Internacional de Dirección Orquestal que comienza este lunes.

 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este nuevo concierto bajo la dirección artística y pedagógica de Luis Gorelik. El programa comprenderá Extractos del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev y la Sinfonía N° 5 Op. 48 de Dimitri Shostakowitch. La dirección del concierto estará a cargo de los alumnos del Seminario: Mateo Ayvazishvili, Jesús Caro, Eric Dalmau, Nahuel Flores, Bruno Genta, Carolina Murphy, Andrea Pulgar, Micaela Sánchez, Keiko Silvero, José Miguel Taveras y Gabriel Zepeda.

 

Sobre el Seminario

 

Más de 60 participantes activos y oyentes provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Brasil, República Dominicana, Colombia y Venezuela participarán durante toda la semana de intensas clases teóricas y ensayos junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo dirección de Luis Gorelik.

Luis Gorelik
Luis Gorelik

El maestro Gorelik destacó que el Seminario funcionará como un "punto de encuentro entre jóvenes directores con experiencia en orquestas profesionales y en orquestas infantiles y juveniles". Y que el espacio servirá para "repensar la profesión, propendiendo al cuestionamiento de los paradigmas tradicionalmente aceptados, además de imaginar un sentido renovado de la función del director de orquesta en su comunidad, como actor y activador de políticas culturales tendientes al desarrollo humano a través de la música".

 

Por su parte, el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Daniel Richar, señaló que "el trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Orquesta Sinfónica constituye un hito relevante que fortalece y enriquece la formación musical que desarrollamos en nuestra institución".

Temas:

Centro Provincial de Convenciones Orquesta Sinfónica
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso