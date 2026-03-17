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Teresita cumplió 70 años y su familia la sorprendió con una pintada en la calle

Teresita Ramírez cumplió 70 años y su familia la agasajó con algo que ella había soñado desde niña: una “pintada” en la calle. En diálogo con Elonce, sostuvo que nunca tuvo un festejo así y dijo: "me siento muy feliz".

17 de Marzo de 2026
Teresita se mostró feliz con la sorpresa
Teresita se mostró feliz con la sorpresa

REDACCIÓN ELONCE

Teresita Ramírez cumplió 70 años y su familia la agasajó con algo que ella había soñado desde niña: una “pintada” en la calle. En diálogo con Elonce, sostuvo que nunca tuvo un festejo así y dijo: "me siento muy feliz".

Teresita Ramírez cumplió 70 años y su familia la agasajó con algo que ella había soñado desde niña: una “pintada” en la calle.

 

En diálogo con Elonce, contó que “un día les dije en broma que quería eso y no pensé que lo iban a hacer. Me llevaron al fondo y acá adelante estaba la calle pintada. Lo primero que pensé es en que todos se iban a enterar”.

 

Confirmó que “nunca me pintaron la calle, nunca tuve festejo, tampoco celebré mis 15 años”.

 

 

Cuando se encontró con la calle pintada sintió felicidad. “Me sentí muy feliz, me hice la enojada primero pero está hermoso. Comimos empanadas y torta”, dijo.

 

Comentó que “tengo tres hijos, seis nietos y un bisnieto. Dos nietas se organizaron para la idea y les agradezco mucho, que Dios las bendiga”. Para el año que viene pedirá "un ropero con espejo, me encanta y no tengo".

 

 

Una de las nietas expresó que “estamos acostumbradas a pintar porque siempre lo hicimos para otros 15 años. Fue re lindo. Somos de hacer detalles a las personas cuando cumplen años y se nos ocurrió hacer algo diferente. Ella lo dijo en broma y lo tomamos en serio”.

 

“Dios es bueno y nos dio a la abuela. Siempre nos da un mimo de amor y esta vez fue para mi abuela”, resaltó. Elonce.com

 

 

Temas:

pintada Cumpleaños
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