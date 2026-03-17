Enersa lanzó nuevos concursos de precios para ampliar participación de oferentes

REDACCIÓN ELONCE
La empresa provincial de energía difundió nuevos concursos de precios del “Módulo A” para proveedores. Las convocatorias se publican en su web institucional y en la plataforma EnersaProveedores con el objetivo de ampliar la participación y fortalecer la transparencia.
Los nuevos concursos de precios de Enersa para proveedores fueron difundidos oficialmente por la empresa con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y promover mayor transparencia en los procesos de compra vinculados a obras y equipamiento eléctrico.
Desde la compañía informaron que los concursos se publican de manera abierta tanto en la web institucional como en la plataforma digital EnersaProveedores, una red social destinada específicamente a difundir concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procedimientos de contratación.
El propósito de esta modalidad es facilitar el acceso a la información para empresas interesadas, ampliar la base de oferentes y fomentar la competencia entre proveedores en cada etapa de los procesos de adquisición.
Detalle de los nuevos concursos publicados
Entre los procesos recientemente difundidos se encuentran dos concursos correspondientes al Módulo A. Uno de ellos corresponde a la adquisición de gabinetes de control para la SET Arroyo Barú, identificado con el número de proceso 2026-0447, cuyo cierre de presentación de ofertas está previsto para el 25 de marzo de 2026.
El segundo concurso se refiere a la instalación de columnas de hormigón con fundación de hormigón armado y retiro de postes de madera en la línea de media tensión María Grande – Viale, identificado como 2026-0454, también con fecha de cierre establecida para el 25 de marzo de 2026.
Desde la empresa indicaron que esta estrategia forma parte de una política de modernización y apertura de sus procedimientos de compra, orientada a mejorar la competitividad y asegurar la transparencia en cada convocatoria.
Dónde consultar la información
Las empresas interesadas en participar pueden consultar los detalles completos de cada proceso a través del área de proveedores disponible en el sitio oficial de la empresa.
La información se encuentra publicada en la página institucional y en la plataforma digital destinada a proveedores, donde se difunden permanentemente concursos, licitaciones y otros mecanismos de contratación.
De esta manera, Enersa ratificó su compromiso con la transparencia y la modernización de sus procesos de compra, facilitando el acceso público a la información y promoviendo la participación de nuevos oferentes.
Más información en: http://www.enersa.com.ar/area-proveedores