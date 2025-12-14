La esposa del intendente de Colón continúa internada en estado estable

La Municipalidad de Colón informó este domingo que Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser, permanece internada en un hospital de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, donde recibe atención médica especializada tras el accidente de tránsito ocurrido días atrás en una ruta del vecino país. Según el comunicado oficial, su estado de salud es estable dentro de un cuadro considerado complejo.

De acuerdo a la información difundida por el municipio, Bordet se encuentra bajo observación médica y atraviesa un proceso de recuperación, con seguimiento permanente por parte del equipo profesional del centro asistencial.

A través del comunicado, la Municipalidad de Colón expresó su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de vecinos, instituciones y autoridades de distintos puntos de la provincia. En ese marco, solicitaron especialmente respeto por la privacidad de la familia Walser-Bordet mientras atraviesan esta situación.

Se recordará que Walser, sufrió un accidente vial en una ruta de Brasil, donde viajaba en el marco de una actividad oficial acompañado por su familia. El hecho ocurrió bajo una lluvia intensa que afectaba la zona al momento del siniestro.