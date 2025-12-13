Piden sumarse a las cadenas de oración por la esposa del intendente José Luis Walser

Este sábado, se emitió un nuevo comunicado oficial sobre el estado de salud de Gimena Bordet, la esposa del intendente de Colón José Luis Walser. La mujer permanece internada tras el accidente sufrido por la familia en Brasil el pasado martes. El informe señaló que la situación de la mujer continúa “de manera similar” a la jornada del viernes. Además, la Municipalidad de Colón pidió a toda la comunidad que se sume en cadenas de oración para pedir por su pronta recuperación.

El comunicado expresa que, a pesar de la falta de novedades significativas, la comunidad de Colón está unida en este difícil momento, esperando que Gimena pueda recuperar su salud. “A la espera de la evolución de Gimena, la esposa de José Luis Walser, desde la Municipalidad de Colón se pide a toda la comunidad orar por su pronta recuperación, sumándose a las cadenas de oración de las distintas comunidades de fe de la ciudad”, se indicó en el escrito. Este mensaje resalta la importancia del apoyo comunitario en momentos como este.

La familia Walser continúa enfrentando la incertidumbre

Las autoridades locales manifestaron que están a la espera de más novedades sobre su estado de salud, las cuales serán comunicadas oportunamente. “La situación continúa de manera similar a la jornada del viernes y a la espera de más novedades sobre su estado de salud que serán comunicadas oportunamente”, concluye el comunicado.