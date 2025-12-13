Murió Héctor Alterio, referente histórico del cine y el teatro argentino

El actor falleció en España, donde residía desde mediados de los años 70 tras exiliarse. Protagonizó películas emblemáticas del cine nacional y desarrolló una extensa carrera internacional.
El actor Héctor Alterio murió este sábado a los 96 años en España, país donde residía desde 1975. Con una trayectoria que atravesó más de seis décadas, fue uno de los intérpretes más influyentes de la historia del cine, el teatro y la televisión argentina, con reconocimiento también a nivel internacional.
Alterio dejó una huella profunda en la cultura nacional a través de personajes inolvidables en películas como La tregua, La Patagonia Rebelde, La historia oficial, Caballos salvajes y El hijo de la novia, entre muchas otras. Su trabajo se caracterizó por la versatilidad y la intensidad dramática, lo que lo convirtió en una referencia obligada para varias generaciones.
Una vocación temprana y una vida marcada por el trabajo
Héctor Benjamín Alterio había nacido el 21 de septiembre de 1929, en el barrio porteño de Chacarita, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Desde muy joven manifestó su interés por la actuación, aunque la muerte de su padre cuando tenía apenas 12 años lo obligó a salir a trabajar para ayudar al sostén familiar.
Durante su juventud alternó distintos oficios mientras se formaba en arte dramático. Su debut profesional en teatro se produjo a los 19 años, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, lo que marcó el inicio de una carrera que no se detendría durante más de 70 años.
El cine argentino y los grandes papeles
Su llegada al cine se concretó en 1965 con Todo sol es amargo. A partir de allí, comenzó a consolidarse como uno de los actores más sólidos de la escena nacional. La década del 70 fue clave en su carrera, con interpretaciones centrales en películas que se convirtieron en clásicos.
En La tregua, basada en la novela de Mario Benedetti, dio vida a Martín Santomé en una de las actuaciones más recordadas del cine argentino. El film fue, además, la primera película nacional nominada al Oscar como mejor película extranjera. En La Patagonia Rebelde interpretó a un represor militar en una obra fundamental para la memoria histórica del país.
En 1975, tras recibir amenazas de la Triple A, Alterio se exilió en España junto a su familia. Allí reconstruyó su carrera y logró una fuerte inserción en el cine y el teatro español, trabajando con directores de prestigio y obteniendo importantes reconocimientos.
En 1977 ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián por A un Dios desconocido. Más tarde participó en producciones destacadas como El crimen de Cuenca, El nido y Don Juan en los infiernos. En 2004, recibió el Goya de Honor por su trayectoria, uno de los máximos reconocimientos del cine español.
Si bien fijó su residencia definitiva en Madrid, Alterio regresó en varias oportunidades a la Argentina para participar en proyectos cinematográficos y teatrales. Fue parte de Camila y de La historia oficial, film que obtuvo el Oscar en 1986. También integró el elenco de El hijo de la novia, otra producción argentina nominada al máximo premio de la Academia.
En sus últimos años continuó activo sobre los escenarios, incluso superados los 90 años, con espectáculos unipersonales y giras por distintas ciudades de España. Hasta poco tiempo antes de su fallecimiento, sostuvo su vínculo con el público y con el oficio que definió toda su vida. (Clarín)