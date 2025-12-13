Tres colectivos que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata chocaron entre sí este sábado por la mañana mientras se dirigían a presenciar la final del Torneo Clausura. Como consecuencia del siniestro vial, tres personas resultaron con heridas leves y fueron asistidas de manera preventiva por personal de salud.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, cuando las unidades que formaban parte de la delegación de simpatizantes colisionaron entre sí por causas que se encontraban bajo investigación. Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia y se dio intervención a los servicios sanitarios.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el Club Estudiantes de La Plata informó que “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí”. Además, detalló que “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación”.

Chocaron tres colectivos que trasladaban hinchas de Estudiantes

Desde la institución precisaron también que el resto de los pasajeros “se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”, y señalaron que la delegación reanudaría el viaje una vez que regresaran las personas derivadas y arribaran nuevas unidades para continuar el traslado.

En el mismo comunicado, el club sostuvo que “la situación se encuentra bajo control” y remarcó que continuará brindando información a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.

Los micros tenían como destino la ciudad de Santiago del Estero, donde Racing y Estudiantes de La Plata jugarán este sábado desde las 21.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la final del Torneo Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino. (NA)