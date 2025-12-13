 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Crematorio de Mascotas Paraná cumple su primer aniversario

El servicio comenzó a funcionar en diciembre de 2024. A la fecha, más de 260 familias lo eligieron, como forma de despedir a sus mascotas y conservar un recuerdo para siempre. 

13 de Diciembre de 2025
El Crematorio de Mascotas Paraná cumple su primer aniversario
El Crematorio de Mascotas Paraná cumple su primer aniversario

El servicio comenzó a funcionar en diciembre de 2024. A la fecha, más de 260 familias lo eligieron, como forma de despedir a sus mascotas y conservar un recuerdo para siempre. 

Despedir a una mascota es despedir a un miembro de la familia, un compañero, un amigo. Reconociendo el valor de este vínculo para muchas personas, nació Crematorio de Mascotas Paraná, que comenzó a funcionar en diciembre de 2024. El servicio, único en la ciudad y la región, ya fue elegido por más de 260 familias de 12 localidades, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe.

Las razones para elegir este servicio son diversas, desde la falta de un lugar propio para realizar un entierro tradicional, hasta la necesidad de destinar un espacio significativo en el hogar, para el recuerdo de la mascota.

El Crematorio de Mascotas Paran&aacute; cumple su primer aniversario
El Crematorio de Mascotas Paraná cumple su primer aniversario

El servicio del Crematorio de Mascotas Paraná incluye el transporte, la cremación y un proceso de trazabilidad que brinda seguridad y transparencia de inicio a fin. Al terminar el proceso, la familia recibe una urna -vienen en distintos tamaños, modelos y materiales-, un certificado y distintos recordatorios para poder homenajear la vida del ser querido. El valor depende del tamaño y peso de la mascota.

La empresa cumple con los estándares de calidad, higiene y seguridad requeridos y utiliza tecnología de última generación. Actualmente, continúa incorporando opciones para acompañar con respeto y empatía a quienes eligen este servicio.

 

Contacto: 343 3100 000 (Whatsapp) / Instagram @crematoriodemascotas_parana

mascotas
