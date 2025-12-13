Sábado con máximas de 33 grados: cuándo podría llover y cómo seguirá el tiempo

Se espera un sábado caluroso y estable, con temperaturas elevadas. El domingo vuelve la inestabilidad con probabilidad de lluvias y tormentas, mientras que desde el lunes se anticipa un descenso de las temperaturas.
El pronóstico del tiempo indica que este sábado en Paraná se presenta con condiciones estables y temperaturas elevadas. Se espera una jornada calurosa, con máximas que alcanzan los 33 grados y mínimas cercanas a los 21 grados. El cielo permanece con algunas nubes, sin probabilidad de precipitaciones durante el día.
Para el domingo, en Paraná el panorama podría cambiar nuevamente con el regreso de la inestabilidad. Se prevé la posibilidad de lluvias a lo largo de toda la jornada. Si bien la mayoría de los eventos serían de poca intensidad, no se descarta la ocurrencia de alguna tormenta localmente fuerte.
Las temperaturas del domingo tendrán un leve descenso respecto al sábado. La máxima se ubica en torno a los 30 grados y la mínima alcanza los 20 grados. Hacia la noche, el mal tiempo tiende a generalizarse y podría extenderse hasta las primeras horas del lunes.
Descenso de temperaturas desde el lunes
A partir del lunes, el tiempo comenzaría a mejorar de manera rápida. Se registrará un descenso temporario de las temperaturas, lo que trae alivio luego de varios días de calor intenso..
Tanto para el lunes como para el martes se espera que las temperaturas máximas no superen los 26 grados, con jornadas más templadas y condiciones mayormente estables.