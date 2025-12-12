OPS llamó a reforzar la vacunación y la vigilancia ante el aumento global de la influenza A H3N2

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de las Américas a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica ante el aumento global de la circulación del virus de influenza A(H3N2) subclado K, especialmente entre adultos mayores y personas con factores de riesgo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A través de una nota informativa, el organismo recomendó además tratar oportunamente los casos y preparar los servicios de salud ante una posible actividad temprana o más intensa de enfermedades respiratorias.

Aumento del subclado K en Europa, Asia y América del Norte

De acuerdo con los datos más recientes, el subclado K (J.2.4.1) registró un rápido crecimiento en Europa y en varios países de Asia, donde representa una proporción significativa de los virus de influenza A(H3N2) analizados. Si bien las autoridades sanitarias no reportaron cambios relevantes en la gravedad clínica, la OPS recordó que las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen tener mayor impacto en personas adultas mayores.

En América del Norte, Estados Unidos y Canadá también muestran un incremento progresivo de detecciones del subclado K. En contraste, América del Sur no registra hasta el momento una circulación similar, según datos de la plataforma GISAID.

La OPS señaló que la evolución genética del subclado K forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional. Aunque la evidencia sobre la efectividad de la vacuna actual aún es limitada, datos preliminares de Europa indican que la inmunización ofrece una protección comparable a la de años anteriores frente a la enfermedad grave y la hospitalización.

Reforzar los servicios de salud

El organismo instó a los Estados Miembros a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, garantizar altas coberturas de vacunación, reforzar la preparación de los servicios de salud y asegurar el tratamiento oportuno de los casos.

Asimismo, reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza estacional en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos de riesgo, subrayando que su protección reduce la presión sobre los sistemas de hospitalización.

La OPS recordó que siguen vigentes las recomendaciones de la alerta epidemiológica del 4 de diciembre, que enfatiza la necesidad de reforzar la vigilancia de influenza, virus sincicial respiratorio (VSR) y SARS-CoV-2, garantizar el reporte continuo de datos y el envío regular de muestras para secuenciación.

Finalmente, el organismo subrayó la relevancia del diagnóstico temprano, la disponibilidad de antivirales para grupos de riesgo, la investigación inmediata de eventos respiratorios inusuales y el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, además de mantener medidas preventivas personales como el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar y permanecer en casa ante síntomas.