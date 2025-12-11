“Súper gripe” en Reino Unido: alertan mayor contagiosidad y menor eficacia de vacunas

La patóloga argentina Marta Cohen alertó por un brote de influenza A en Reino Unido, con mutaciones que aumentaron el contagio y redujeron la eficacia de las vacunas. Hay más internaciones y se prevén 8000 casos graves antes de Navidad.
La patóloga argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, advirtió sobre la expansión de una “súper gripe” vinculada a influenza A, un brote que consideró preocupante por su velocidad de transmisión y por la presión creciente sobre el sistema sanitario británico. “Esto me recuerda a la pandemia”, señaló al describir la magnitud del aumento de contagios.
Según los datos oficiales, el país registra un 56% más de casos que en la misma época de 2024, con un pico adelantado respecto de los períodos habituales de circulación viral. La tendencia superó las previsiones sanitarias y motivó nuevas recomendaciones preventivas.
Mutaciones, menos eficacia y más contagio
Cohen explicó que el virus presenta mutaciones respecto de la variante previa, lo que incrementó su capacidad de contagio y redujo la respuesta inmunológica. “Las vacunas son menos eficaces, se estima un 75% de eficacia para no tener casos graves”, detalló.
En paralelo, 2000 personas estaban internadas por influenza en hospitales británicos, una cifra que podría multiplicarse en cuestión de días. “Se estima que para antes de Navidad va a haber 8000 aproximadamente”, afirmó. Los grupos más vulnerables siguen siendo los adultos mayores de 65 años, personas con inmunodeficiencias y niños pequeños.
Recomendaciones y alivio para el sistema de salud
El brote no derivó en medidas de confinamiento, pero sí en pautas de cuidado personal para desacelerar la transmisión. Cohen sostuvo que en Reino Unido recomiendan “a las personas con gripe usar barbijo para no contagiar a otros, distanciamiento y que no salgan, que trabajen desde sus casas para no saturar los hospitales”.
El objetivo es evitar un colapso hospitalario en pleno invierno, cuando la demanda de atención médica aumenta de manera estacional.
Vacunación: consejos para Reino Unido y Argentina
La especialista explicó que en Reino Unido la campaña de vacunación se realiza en octubre, con altas tasas de cobertura: “Hay mucha concientización sobre las vacunas, sobre por qué vacunarse, cuáles son los síntomas”. Respecto de la Argentina, Cohen recomendó esperar: “No recomiendo que la gente de la Argentina se vacune porque la eficacia dura seis meses, es decir, lo que dura el invierno. Recomiendo que se vacunen en marzo”. Para quienes viajen a Europa en enero, sugirió aplicarse la dosis dos semanas antes del viaje.
La variante H3N2 K y su impacto global
El avance de la temporada gripal en el hemisferio norte exhibe un comportamiento inusual. La variante H3N2 K se volvió predominante y se adelantó varias semanas al calendario estacional, generando un incremento acelerado de consultas e internaciones. La Organización Mundial de la Salud informó que la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto.
España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón muestran curvas de contagios superiores a las del año pasado. Los especialistas estiman que la temporada podría extenderse hasta la primavera. (La Nación)