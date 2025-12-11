Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

“El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”, ese fue el mensaje que disparó la alerta de seguridad y originó el operativo.
Detuvieron a un joven señalado como el autor de amenazas, realizadas a través de redes sociales, contra el Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei; fue tras un operativo en el partido de La Matanza, en Buenos Aires, en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional para prevenir y combatir hechos violentos de índole terrorista, personal.
La investigación, a cargo del personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), se inició a comienzos de septiembre del corriente año, luego de que la División Seguridad Presidencial de la PFA remitiera un correo electrónico a la División Delitos Constitucionales de la misma fuerza, alertando sobre un usuario de una reconocida red social que operaba bajo el pseudónimo “Martiancorp”. Dicho perfil había publicado: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.
A partir de esta denuncia y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaría Nº 24 de la Dra. María del Pilar Cavallero, se ordenó a la División Delitos Constitucionales profundizar las tareas para identificar al responsable del mensaje.
Los investigadores realizaron diversas tareas de campo y análisis de datos que permitieron establecer que un joven argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas. También se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados.
Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, Secretaría Nº 2 del Dr. Germán Andrés Cancela, ordenó el allanamiento del inmueble, operativo durante el cual se concretó la detención del sospechoso.
En el procedimiento también se secuestraron una CPU, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. El detenido, junto con los dispositivos incautados, quedó a disposición de la justicia por el delito de Amenazas.