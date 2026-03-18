Intentó robar una camioneta, forcejeó con una mujer y chocó contra un auto y un poste

Un intento de robo terminó en un violento choque, una mujer herida y un delincuente detenido este miércoles por la mañana en la intersección de San Martín y Godoy, en Las Heras, provincia de Mendoza. Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el episodio comenzó cerca de las 8 cuando intentó robar una camioneta Ford Ranger que estaba detenida frente a un banco, mientras el conductor, de 58 años, realizaba un trámite.

Dentro del vehículo estaba sola una mujer de 66 años, que fue abordada por el intruso. Ambos forcejearon cuando el hombre se subió con intenciones de escapar, pero en medio de la maniobra aceleró y terminó chocando contra un auto estacionado y luego contra un poste del alumbrado público.

El impacto fue violento y dejó a la mujer con lesiones, por lo que debió ser asistida y trasladada en ambulancia al hospital Lagomaggiore. Tras el choque, el sospechoso intentó huir a pie, hasta que personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) lo detuvo en calles España y Ameghino, en Ciudad.

Amplio prontuario del detenido

Se trata de un hombre de 45 años con un historial delictivo. Entre los hechos registrados entre 2001 y 2024 figuran lesiones recíprocas, infracción a la Ley Nacional de Tránsito, amenazas agravadas con arma, hurto simple en grado de tentativa, violación de domicilio, coacciones simples, robo agravado con arma blanca y robo simple en grado de tentativa.

Por disposición del ayudante fiscal en turno, se ordenó la intervención de Policía Científica, así como el secuestro del vehículo y del teléfono celular del detenido, quien fue trasladado finalmente a la subcomisaría Iriarte por requerimiento de la Justicia.

Investigación y medidas adicionales

Además, se dio intervención a la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, Tecnología Aplicada y Automotores, para continuar con la investigación y recopilar pruebas sobre el hecho. La rápida actuación de la GUM y la coordinación con la Justicia permitieron detener al sospechoso y asegurar los elementos vinculados al intento de robo.

El caso continúa bajo investigación, mientras la mujer lesionada permanece en observación y las autoridades evalúan el procedimiento completo delictivo.