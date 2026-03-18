Chocaron a un policía, el conductor huyó pero perdió la patente y localizaron el auto

Un policía que se trasladaba en moto sufrió lesiones de consideración luego de ser embestido por un automóvil que se dio a la fuga tras el impacto. El hecho ocurrió el martes por la mañana en la intersección de calles Paraguay y Courreges de la ciudad de Paraná.

Según se informó, el funcionario policial, de 35 años que presta servicio en el 911, circulaba por calle Paraguay en una motocicleta Honda 250 rumbo a su lugar de trabajo, cuando se produjo el impacto contra un VolksWagen Suran que transitaba por calle Courreges.

Tras el impacto, el conductor del automóvil se dio a la fuga en dirección norte, pero perdió el paragolpes delantero del vehículo, donde se encontraba fijada la patente.

Al arribar los móviles policiales, encontraron al motociclista tendido a unos 20 metros de su vehículo, con fuertes dolores en brazos, espalda y cabeza, aunque sin lesiones visibles en ese momento.

El funcionario llevaba colocado el casco de seguridad, lo que habría contribuido a evitar consecuencias aún más graves.

Luego de ser trasladado a un sanatorio de calle Buenos Aires, los profesionales médicos constataron que el policía presentaba fractura de cuatro costillas del lado derecho y fractura de la clavícula izquierda.

Hallazgo del vehículo

A partir de las cámaras de seguridad del sistema 911, se logró localizar el automóvil involucrado, que fue hallado estacionado en calle España, pasando Ameghino, sin ocupantes.

Por disposición de la fiscal en turno, se ordenó la realización de las pericias correspondientes y la intervención del personal de Tránsito Municipal.

El vehículo, radicado en la ciudad de Santa Fe, fue retenido ya que sobre el mismo pesaba una prohibición de circular, según indica el periodista Javier Aragón. Su conductor aun no fue identificado.