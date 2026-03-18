Investigaban un cultivo de cannabis y encontraron varios cráneos humanos en una casa

Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina derivó en un hallazgo inesperado durante una investigación vinculada al cultivo y comercialización ilegal de cannabis. En medio de los procedimientos, los agentes encontraron varios cráneos humanos dentro de uno de los domicilios allanados, lo que amplió el foco de la causa judicial.

El procedimiento se llevó adelante en la ciudad de Córdoba y fue ordenado por el Juzgado Federal N.º 1. Las tareas investigativas se habían iniciado en julio de 2025 y estaban dirigidas a un grupo relacionado con un grow shop dedicado presuntamente a la producción y venta de marihuana.

Los allanamientos se realizaron en el local comercial y en otros tres domicilios ubicados en barrios residenciales, entre ellos Los Paraísos y Alta Córdoba. En esos lugares se secuestraron plantas de cannabis en etapa de floración, semillas envasadas al vacío y otros elementos asociados a la actividad investigada.

El hallazgo que sorprendió a los investigadores

Durante el registro de uno de los inmuebles, los efectivos encontraron una colección de restos óseos humanos. Según los primeros datos difundidos por los investigadores, se trataría de al menos diez cráneos.

La presencia de esos elementos generó sorpresa entre los investigadores, ya que no estaba vinculada directamente con la investigación por narcotráfico que había motivado el operativo.

Cráneo con crucifijo.

De acuerdo con los primeros análisis, algunos de los restos tendrían características similares a las piezas utilizadas en ámbitos académicos, como en prácticas de medicina o estudios anatómicos.

Un detalle que encendió las alertas

Entre los restos hallados, uno de los cráneos presentaba un detalle que llamó la atención de los investigadores. El objeto tenía cera de vela blanca y negra adherida y un pequeño crucifijo metálico fijado en la zona de la frente, según informó TN.

Droga secuestrada.

Ese elemento generó nuevas preguntas dentro del expediente, ya que podría estar vinculado a prácticas rituales o a la comercialización de este tipo de objetos en determinados circuitos.

Además, los investigadores señalaron que algunos de los restos presentaban calotas serradas, una característica que suele encontrarse en cráneos utilizados con fines educativos o científicos.

Una investigación que sigue abierta

A partir del hallazgo, la causa judicial incorporó nuevas líneas de análisis para determinar el origen de los cráneos encontrados durante los procedimientos.

Los investigadores buscan establecer cómo llegaron esos restos al lugar allanado y si su presencia está relacionada con algún tipo de comercialización irregular.

Mientras continúa el avance de la causa vinculada al cultivo y venta ilegal de cannabis, las autoridades analizan también la procedencia de los restos óseos y las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse de ese hallazgo.