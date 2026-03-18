 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Córdoba

Investigaban un cultivo de cannabis y encontraron varios cráneos humanos en una casa

El descubrimiento ocurrió durante allanamientos realizados por la Policía Federal en barrios residenciales en el marco de una investigación por producción y venta de cannabis iniciada en 2025.

18 de Marzo de 2026
Cráneos en Córdoba.
Cráneos en Córdoba.

El descubrimiento ocurrió durante allanamientos realizados por la Policía Federal en barrios residenciales en el marco de una investigación por producción y venta de cannabis iniciada en 2025.

Un operativo realizado por la Policía Federal Argentina derivó en un hallazgo inesperado durante una investigación vinculada al cultivo y comercialización ilegal de cannabis. En medio de los procedimientos, los agentes encontraron varios cráneos humanos dentro de uno de los domicilios allanados, lo que amplió el foco de la causa judicial.

 

El procedimiento se llevó adelante en la ciudad de Córdoba y fue ordenado por el Juzgado Federal N.º 1. Las tareas investigativas se habían iniciado en julio de 2025 y estaban dirigidas a un grupo relacionado con un grow shop dedicado presuntamente a la producción y venta de marihuana.

 

 

Los allanamientos se realizaron en el local comercial y en otros tres domicilios ubicados en barrios residenciales, entre ellos Los Paraísos y Alta Córdoba. En esos lugares se secuestraron plantas de cannabis en etapa de floración, semillas envasadas al vacío y otros elementos asociados a la actividad investigada.

 

El hallazgo que sorprendió a los investigadores

 

Durante el registro de uno de los inmuebles, los efectivos encontraron una colección de restos óseos humanos. Según los primeros datos difundidos por los investigadores, se trataría de al menos diez cráneos.

 

La presencia de esos elementos generó sorpresa entre los investigadores, ya que no estaba vinculada directamente con la investigación por narcotráfico que había motivado el operativo.

 

Cr&aacute;neo con crucifijo.
Cráneo con crucifijo.

 

De acuerdo con los primeros análisis, algunos de los restos tendrían características similares a las piezas utilizadas en ámbitos académicos, como en prácticas de medicina o estudios anatómicos.

 

Un detalle que encendió las alertas

 

Entre los restos hallados, uno de los cráneos presentaba un detalle que llamó la atención de los investigadores. El objeto tenía cera de vela blanca y negra adherida y un pequeño crucifijo metálico fijado en la zona de la frente, según informó TN.

 

Droga secuestrada.
Droga secuestrada.

 

Ese elemento generó nuevas preguntas dentro del expediente, ya que podría estar vinculado a prácticas rituales o a la comercialización de este tipo de objetos en determinados circuitos.

 

Además, los investigadores señalaron que algunos de los restos presentaban calotas serradas, una característica que suele encontrarse en cráneos utilizados con fines educativos o científicos.

Una investigación que sigue abierta

 

A partir del hallazgo, la causa judicial incorporó nuevas líneas de análisis para determinar el origen de los cráneos encontrados durante los procedimientos.

 

 

Los investigadores buscan establecer cómo llegaron esos restos al lugar allanado y si su presencia está relacionada con algún tipo de comercialización irregular.

 

Mientras continúa el avance de la causa vinculada al cultivo y venta ilegal de cannabis, las autoridades analizan también la procedencia de los restos óseos y las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse de ese hallazgo.

Temas:

CRANEO Córdoba Cannabis
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso