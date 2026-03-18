Un hombre cayó de un árbol mientras cosechaba paltas y terminó con una planchuela incrustada

Un hombre resultó herido este martes por la tarde en el barrio La Bianca, en la ciudad de Concordia, tras sufrir un accidente mientras realizaba tareas de cosecha en un árbol de palta. El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 y requirió la intervención de personal de Bomberos Zapadores para asistir al damnificado.

De acuerdo con la información difundida por fuentes vinculadas al operativo, el incidente se produjo cuando el hombre se encontraba subido al árbol recolectando frutos. En esas circunstancias habría resbalado, lo que provocó una caída que derivó en una lesión de consideración en una de sus piernas.

Al recibir el aviso de emergencia, los equipos de rescate se dirigieron hasta el lugar del hecho, situado en el barrio La Bianca, donde encontraron a la persona tendida en el suelo con un elemento metálico incrustado en el muslo de la pierna izquierda.

Intervención de los equipos de rescate

Cuando los bomberos llegaron al sitio, constataron que el herido tenía incrustada una planchuela metálica que le impedía moverse con normalidad. Frente a esa situación, los rescatistas realizaron un procedimiento para retirar el objeto sin agravar las lesiones.

Para lograrlo utilizaron una tijera corta pernos, con la que cortaron el elemento metálico que tenía aproximadamente dos centímetros de ancho y un espesor cercano a los 2,5 milímetros.

Hombre accidentado en Concordia.

La maniobra permitió liberar al hombre y facilitar su traslado hacia un centro de salud para que recibiera la atención médica correspondiente, según informó el Diario Río Uruguay.

Traslado al hospital

Una vez completada la asistencia inicial, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Según trascendió, el propio damnificado explicó que el accidente ocurrió mientras realizaba la cosecha de paltas y perdió el equilibrio cuando se encontraba sobre el árbol.

El episodio generó un operativo de emergencia en el barrio La Bianca, donde trabajaron los equipos de rescate para garantizar la asistencia y el traslado del hombre hacia el hospital, donde quedó bajo observación médica.