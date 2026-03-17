Motociclista atropelló a una mujer tras esquivar un vehículo

Un siniestro vial dejó a dos personas heridas en una esquina de Federal. Según indicaron fuentes policiales, la mujer fue derivada a un centro de mayor complejidad, mientras que el conductor sufrió lesiones leves. Intervino la Fiscalía y se realizaron pericias.
Accidente de tránsito en Federal dejó dos personas heridas este martes por la tarde, tras una colisión entre una motocicleta y una mujer en la intersección de calles Colateral Berardo y Eulogio González. El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 y motivó la intervención policial y sanitaria.
Según se informó, el siniestro involucró a una motocicleta KTM Adventure 390 cc conducida por un hombre de 60 años. De acuerdo a su relato, circulaba por Colateral Berardo en sentido Sur-Norte cuando un vehículo —del cual no se tienen datos— se le atravesó en el camino.
Ante esa maniobra imprevista, el conductor intentó esquivarlo, pero terminó colisionando con una mujer de 46 años que transitaba a pie por la zona, lo que derivó en lesiones para ambos involucrados.
Intervención policial y pericias
Tras el incidente, personal policial fue alertado y se hizo presente en el lugar, aunque al arribar constató que el motovehículo ya había sido removido. En ese contexto, se presentó el hermano del conductor, un hombre de 57 años, quien brindó detalles sobre lo ocurrido.
La fiscal en turno, Eugenia Molina, dispuso la realización de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. En el lugar trabajó también personal de la Sección Policía Científica, que llevó adelante las pericias de rigor.
Además, con la colaboración de agentes de Tránsito Municipal, se realizó el test de alcoholemia al conductor, mientras que el motovehículo fue retenido por falta de documentación obligatoria y por no contar con casco protector.
Estado de los heridos y traslado
Tanto el motociclista como la peatona fueron trasladados al hospital local para su atención médica. Según se informó, el conductor presentó lesiones de carácter leve.
En tanto, la mujer herida fue derivada por precaución a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Concordia, donde se aguardaba la evaluación del carácter de sus lesiones.