Un joven perseguía con un hierro a otro hombre y lo detuvieron con drogas

Un hombre de 28 años fue aprehendido tras un incidente en la vía pública que motivó la intervención policial. Durante el procedimiento se secuestraron marihuana y cocaína, según confirmaron los test de orientación realizados por Drogas Peligrosas.
Perseguía con un hierro a otro hombre y lo detuvieron con marihuana y cocaína durante un procedimiento policial realizado este martes al mediodía en la ciudad de Gualeguaychú, luego de un altercado registrado en la vía pública.
El hecho ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de calles 1° de Mayo y Clavarino. Efectivos de la Sección Motorizada acudieron al lugar tras recibir advertencias de transeúntes que señalaban que un hombre perseguía a otro con un cuchillo en dirección Este por calle Clavarino.
Minutos después, nuevos llamados alertaron sobre una pelea que se estaría produciendo en calle Bolivia al final, hacia el Norte, donde presuntamente se utilizaban elementos contundentes.
Intervención policial y secuestro de droga
Al llegar al sector señalado, personal policial observó a un individuo que portaba un hierro. Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y reducido.
Durante la aprehensión, desde sus prendas cayeron una bolsa de nylon con una sustancia vegetal verdosa y tres envoltorios que contenían una sustancia blanca en su interior.
Ante esta situación, la Fiscalía en turno dispuso la intervención de la División Drogas Peligrosas para realizar las pericias correspondientes sobre las sustancias incautadas.
Resultado de los análisis
Los test de orientación efectuados por los especialistas confirmaron que la sustancia vegetal correspondía a Cannabis Sativa, con un peso de 12 gramos.
En tanto, los envoltorios restantes dieron positivo para clorhidrato de cocaína, aunque sin pesaje determinado al momento del procedimiento.
Finalmente, el ciudadano de 28 años fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por el delito de tenencia de estupefacientes.