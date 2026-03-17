Intentaron robar en una farmacia y el sospechoso se habría herido al romper un vidrio

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Julio Mernes, propietario de la farmacia ubicada en avenida de las Américas y Rawson. El comerciante relató que al llegar al local encontró el vidrio roto y rastros de sangre. Sospechan que el autor del hecho se lastimó al intentar ingresar al comercio.
Intento de robo en una farmacia de Paraná generó preocupación durante la mañana del lunes, cuando el propietario del comercio llegó al local y se encontró con presencia policial, un vidrio roto y rastros de sangre en el interior y exterior del establecimiento. El hecho ocurrió en la intersección de avenida de las Américas y Rawson.
Julio Mernes, dueño del comercio, relató a Elonce cómo descubrió la situación al iniciar su jornada laboral. “Cuando vine el lunes a las 7:45 horas me encuentro con que está lleno de policía acá y veo que está el vidrio roto y que hay sangre”, recordó.
El comerciante explicó que en un primer momento intentó ingresar para verificar qué había sucedido, pero los agentes le pidieron que no tocara nada hasta que se realizaran las pericias correspondientes. “Le digo a los policías, voy a entrar a ver qué pasó y ellos me dicen ‘no toques nada’. Entré bien, no había nada raro, solamente algunos medicamentos que estaban movidos, algunos caídos y había sangre por todos lados”, describió.
Un sospechoso habría resultado herido
Tras el hallazgo, personal de la División Criminalística trabajó en el lugar para levantar pruebas y realizar las pericias necesarias. Según relató Mernes, posteriormente se dirigió a radicar la denuncia en la comisaría.
“Después vino la División Criminalística, hicieron todo el estudio y pasó todo. Después me dijeron que tenía que ir a hacer la denuncia en la sexta”, indicó el comerciante sobre el procedimiento policial.
Durante la denuncia, el dueño del local se enteró de que los investigadores ya tenían información sobre una persona que habría resultado herida durante el intento de robo. “Cuando hago la denuncia, el que estaba a cargo me muestra una foto en el celular de uno que estaba herido en la pierna y que lo habían encontrado el lunes a la madrugada en calle Sarobe”, relató.
Rastros de sangre en la zona
Según el testimonio del propietario, el presunto delincuente se habría lastimado al intentar ingresar por una pequeña ventana lateral del comercio. Allí habría forzado una abertura que cuenta con rejas de seguridad.
“Se lastimó al abrir una ventanita que tenemos al costado y tenía una reja bastante gruesa”, explicó Mernes, quien además señaló que los restos de vidrio también pudieron haber provocado heridas.
El comerciante contó que los rastros de sangre se extendían más allá del interior del local. “Después me fui enterando de que había el charco de sangre por varios lados, en distintas partes de las calles”, agregó.
Además, remarcó que dentro del comercio quedaron marcas evidentes del intento de ingreso. “Había sangre y quedaron vidrios también que lastimaron al muchacho este”, sostuvo.
Investigación y cámaras de seguridad
Hasta el momento, el dueño de la farmacia aseguró que no recibió información oficial sobre la situación del sospechoso. “No tengo ni idea si lo habrán detenido o si estará en el hospital”, manifestó.
El comerciante también indicó que su local no cuenta con cámaras de seguridad propias, aunque en la zona hay distintos dispositivos de vigilancia que podrían haber captado movimientos sospechosos. “No tengo cámara, pero me dijeron que hay cámara en el banco. Creo que hay dos o tres negocios que tienen”, expresó.
En ese sentido, consideró que los registros podrían resultar clave para avanzar en la investigación. “Sobre avenida Las Américas, si el delincuente salió por acá, tienen que haberlo agarrado en alguna de las cámaras”, concluyó.