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Policiales Controles fronterizos

Incautaron un auto con matricula argentina en operativos por contrabando en Uruguay

Los operativos, que forman parte de una intensificación de la vigilancia en los puntos de tránsito fronterizo, arrojaron como saldo la incautación de un vehículo de origen argentino y un cargamento masivo de cigarrillos.

18 de Marzo de 2026
Incautan un vehículo argentino en Paysandú
Incautan un vehículo argentino en Paysandú Foto: Paso Telégrafo

Los operativos, que forman parte de una intensificación de la vigilancia en los puntos de tránsito fronterizo, arrojaron como saldo la incautación de un vehículo de origen argentino y un cargamento masivo de cigarrillos.

Incautaron un automóvil de matrícula argentina y un importante cargamento de cigarrillos en el marco de procedimientos desarrollados en la ciudad de Paysandú; los operativos estuvieron a cargo de personal de Aduana y efectivos de seguridad uruguayos.

 

Según se informó, el automóvil Fiat Cronos modelo 2023 portaba matrícula de la República Argentina y circulaba en infracción a las normativas vigentes, por lo que se determinó su incautación inmediata. El valor de la unidad fue estimado en aproximadamente 600.000 pesos uruguayos.

 

En paralelo, en un operativo conjunto entre la Policía Caminera y funcionarios aduaneros sobre la Ruta 3, se logró interceptar un camión que transportaba una carga ilegal de 40.000 cigarrillos de la marca Gift.

 

El cargamento, que carecía de la documentación correspondiente para su comercialización legal en Uruguay, fue valuado en unos 440.000 pesos. Estos controles se enmarcan en las acciones del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), que durante la última semana ha incautado mercaderías por un valor superior a los 5 millones de pesos en todo el territorio uruguayo.

 

La vigilancia se extendió también a la localidad de Guichón, dentro del departamento sanducero. Allí, los agentes inspeccionaron diversas empresas de logística y envío de encomiendas. Como resultado, se detectaron y decomisaron prendas de vestir, perfumes, cosméticos y golosinas.

 

Toda la mercadería mencionada ingresó al país vecino en infracción aduanera, sumando un valor de mercado que supera los 100.000 pesos. Las autoridades locales mantienen la alerta ante el constante flujo de productos desde la Argentina, acentuado por la brecha de precios.

Temas:

contrabando Paysandú
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