Carteleada de docentes universitarios en Plaza Alvear visibilizó el conflicto salarial: "Esta situación no se aguanta más"

La carteleada de docentes universitarios en Plaza Alvear se desarrolló en el marco de un paro nacional de una semana que llevan adelante trabajadores del sector en todo el país. La protesta incluyó una asamblea abierta y la difusión de reclamos vinculados a salarios, paritarias y el cumplimiento de una ley vigente que, según denuncian, no está siendo aplicada por el Gobierno.

Durante la jornada, docentes y representantes sindicales expusieron la situación que atraviesa el sector, marcada por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de convocatoria a negociaciones salariales. La actividad también sirvió como antesala de nuevas medidas de visibilización previstas para los próximos días en la región.

En ese contexto, Sofía Cáceres Sforza, integrante de Sitradu, explicó: “Es una convocatoria que se hace en el marco del paro de una semana que hacen los trabajadores universitarios en todo el país. Los docentes están organizando carteleadas porque mañana a las 10 estamos convocando a todos en la Facultad de Ingeniería de Oro Verde para marchar a una ‘semaforeada’, donde vamos a repartir volantes y vamos a estar con nuestros carteles para mostrar nuestra situación que venimos arrastrando por parte de la universidad”.

Sofía Cáceres Sforza. Foto: Elonce.

Reclamo por ley vigente y salarios adeudados

Uno de los ejes centrales del reclamo gira en torno a la aplicación de una normativa que, según indicaron, ya fue aprobada pero no se está cumpliendo. En ese sentido, los docentes sostienen que existe incluso un proceso judicial en curso que respalda su posición.

Cáceres Sforza remarcó: “Nosotros tenemos una ley votada que el Gobierno se niega a derogarla. Esto está judicializado y la Justicia ya dijo que el Gobierno no le queda otra que aplicarla porque, además, nos debe el 55% del salario y el Gobierno está en desacato porque ha decidido no hacerlo”.

Asimismo, advirtió sobre posibles cambios en la legislación que afectarían negativamente al sector: “Ahora ingresó en febrero y se estaría por tratar una reforma de nuestra ley que lo que hace es dar por tierra eso que nos reconoce y proponer otro monto que no tiene nada que ver con lo que nos deben de recomposición. Hay que tener en cuenta que no hemos tenido aumento de grandes porcentajes. El Gobierno ha decidido no convocar a paritarias y nos ha aumentado un uno o dos por ciento. Además, esta ley prevé aumentos para la beca, para el presupuesto e infraestructura”.

Foto: Elonce.

Precarización y continuidad del plan de lucha

Los docentes también hicieron hincapié en las condiciones laborales actuales y en el deterioro de sus ingresos, señalando que muchos trabajadores del sector perciben salarios por debajo de lo que consideran adecuado.

En esa línea, Cáceres Sforza expresó: “El Gobierno nos niega el derecho a la paritaria, a cobrar porque estamos cobrando la mitad del sueldo de lo que deberíamos estar cobrando y hemos sostenido las clases, la universidad pública, la investigación y la extensión a costa de nuestra propia explotación, precarización y pobreza. Hoy decimos basta porque esta situación no se aguanta más. Hoy un docente que tiene 10 años de antigüedad y una dedicación semi exclusiva está cobrando 490 mil pesos”.

Foto: Elonce.

Por su parte, Walter Serrano sumó su mirada sobre el conflicto y destacó la continuidad de los reclamos iniciados el año pasado: “Estamos sumándonos a este conjunto de reclamos que se vienen haciendo desde el año pasado. Hay que tener en cuenta todo este proceso y las sanciones de las leyes, el rechazo del veto y la insistencia del Poder Legislativo para que esta Ley sea instrumentalizada”.

La agenda de protestas continuará con una “semaforeada” prevista en Oro Verde, donde docentes buscarán seguir visibilizando su situación ante la comunidad. Según informaron, la actividad se realizará el jueves a las 10:30, reforzando el plan de lucha en defensa de sus derechos laborales y del financiamiento universitario.