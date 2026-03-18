Trasladaron a Pablo Laurta a celda de máxima seguridad en Gualeguaychú y avanza la causa

REDACCIÓN ELONCE
Pablo Laurta volvió a ser alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Está acusado de un triple crimen y enfrentará juicio por doble femicidio en Córdoba, mientras en Entre Ríos responde por un homicidio agravado.
Pablo Laurta detenido volvió a ser alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde permanece en una celda de máxima seguridad tras un nuevo traslado en el marco de causas judiciales por graves delitos. Se trata de la tercera vez que el imputado queda detenido en esa ciudad entrerriana.
El acusado, identificado como Pablo Daniel Rodríguez Laurta, fue trasladado desde la Unidad Penal N°3 de Concordia, donde se encontraba desde el 12 de febrero pasado, luego de haber sido derivado desde el complejo penitenciario de Cruz del Eje, en Córdoba.
Laurta enfrenta acusaciones por tres homicidios cometidos en Córdoba y Entre Ríos. Según consta en la investigación, los crímenes estuvieron vinculados a un intento de “rescatar” a su hijo de cinco años, de acuerdo con sus propias declaraciones ante la Justicia.
Triple crimen y acusaciones en dos provincias
El hecho más reciente ocurrió el 11 de octubre de 2025, cuando asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a su suegra, Mariel Zamudio, en la provincia de Córdoba. Ambos crímenes fueron calificados como femicidio agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género.
Días antes, en cercanías de Concordia, Laurta había asesinado y descuartizado al remisero Martín Sebastián Palacio, lo que motivó su imputación en Entre Ríos por homicidio criminis causae, figura penal que implica haber matado para facilitar u ocultar otro delito.
Este delito prevé como pena la prisión o reclusión perpetua. En la provincia entrerriana, la investigación avanza en paralelo a la causa principal que se tramita en Córdoba por el doble femicidio.
Escalada de violencia previa al doble femicidio
El juez de Control de Violencia Familiar y de Género de Córdoba, Sebastián García Amuchástegui, confirmó la elevación a juicio de la causa impulsada por el fiscal Gerardo Reyes, rechazando los planteos de la defensa.
La resolución judicial describió una serie de hechos previos que evidenciaron una escalada de violencia por parte del imputado. En enero de 2024, Laurta ingresó ilegalmente al domicilio de las víctimas, trepó al techo y permaneció allí durante varias horas.
En ese episodio, violó una orden de restricción vigente dictada por la Justicia cordobesa, ya que su expareja lo había denunciado por violencia de género. Horas después, la interceptó en la vía pública y la amenazó cuando intentó escapar.
El ataque final y la fuga con el menor
El 11 de octubre, Laurta ingresó nuevamente a la vivienda y, según detalló el juez, actuó con “planificación previa” y a traición. Utilizó un arma de fuego para cometer el doble femicidio en un contexto de total indefensión de las víctimas.
Tras los asesinatos, se llevó al hijo que tenía en común con Luna Giardina y escapó hacia Entre Ríos. La detención se concretó en Gualeguaychú gracias a la activación de la Alerta Sofía y la rápida intervención policial.
El operativo se inició a partir del aviso de trabajadores de un hotel céntrico, lo que permitió ubicar al sospechoso y rescatar al menor en buen estado de salud.
Delitos imputados y avance judicial
Por los hechos ocurridos en Córdoba, Laurta deberá responder por los delitos de desobediencia a la autoridad, violación de domicilio, amenazas y doble homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género.
El juez sostuvo que el acusado actuó con alevosía, buscando asegurar la muerte de las víctimas sin riesgo para sí mismo, aprovechando que se encontraban desprevenidas y en situación de vulnerabilidad, publicó R2820.
Además, la resolución judicial remarcó que el plan del imputado incluía trasladar al menor fuera del país, con la intención de cruzar ilegalmente hacia Uruguay, tal como habría ingresado previamente mediante una embarcación.