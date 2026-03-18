El apagón en redes que encabeza Tini y otras famosas contra Emilia Mernes

REDACCIÓN ELONCE
Tini Stoessel utilizó sus redes para evidenciar que la relación con la oriunda de Entre Ríos está rota, a pesar de haber sido grandes amigas en el último tiempo. Al apagón contra la nacida en Nogoyá, se sumó María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.
El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a instalarse con fuerza en el centro de la escena del pop argentino tras un gesto que no pasó desapercibido: la decisión de Tini de dejar de seguir a la cantante entrerriana en redes sociales. El movimiento reavivó versiones de distanciamiento que circulaban desde hacía meses.
Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Entre las hipótesis que se mencionaron, surgieron versiones sobre tensiones laborales, supuestos “robos” de bailarines y diferencias personales que habrían deteriorado la relación entre ambas artistas.
En ese contexto, volvió a circular una entrevista en la que Tini se había referido a situaciones conflictivas dentro de la industria musical, con declaraciones que fueron interpretadas como indirectas hacia su colega.
Frases que generaron repercusión
"Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria. Empecé a encontrarme. Era mucho más ingenua", había expresado la artista en esa charla.
En la misma entrevista, había profundizado: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos, empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien', porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida".
Las declaraciones cobraron un nuevo significado tras el unfollow en redes, que fue interpretado por seguidores como una confirmación de que el vínculo entre ambas artistas se habría deteriorado de manera definitiva.
De la cercanía artística al distanciamiento
Durante años, Tini Stoessel y Emilia Mernes se mostraron cercanas tanto en lo personal como en lo profesional. Compartieron escenarios, colaboraciones musicales y un vínculo que parecía consolidado dentro de la escena pop.
Entre sus trabajos conjuntos se destacaron canciones como La Original, incluida en el álbum MP3 de Emilia, y Blackout, lanzada junto a Nicki Nicole en marzo de 2025.
Sin embargo, pese a esa cercanía, versiones de distanciamiento comenzaron a circular tiempo atrás, aunque ninguna de las protagonistas había realizado declaraciones públicas al respecto hasta este gesto digital.
Opiniones y versiones cruzadas
El influencer Martín Cirio también se refirió a la situación durante una transmisión en vivo. "A ver yo no estoy en la cabeza de Tini, pero es muy probable que esté hablando de Emilia. La realidad es que están todos re peleados, chicos, es un re puterío eso", sostuvo.
En la misma línea, agregó: "Hay cosas que no puedo contar, porque hay información que sí sé y se imaginarán por qué no la puedo contar. Que la cuenten los y las protagonistas. Pero que está todo mal… es obvio que está todo mal".
Además, lanzó críticas directas hacia Emilia Mernes: "Es como que varios se empezaron a dar cuenta de ciertas cosas, de ciertos tejes y manejes, de Emilia. Cositas de chica de pueblo... ¡Pero es más viva que todas juntas! Tiene algunas cositas, es tejedora".
El rol de las redes y nuevas señales
El 17 de marzo, el gesto de Tini Stoessel al dejar de seguir a Emilia en Instagram fue detectado rápidamente por los fandoms y se viralizó en cuestión de minutos, confirmando lo que hasta entonces eran solo rumores.
En paralelo, comenzaron a analizarse otros movimientos en redes sociales, especialmente los vínculos con figuras cercanas al mundo del fútbol y la selección argentina.
En ese marco, se mencionó a Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes habrían mostrado respaldo hacia Tini al mantener su seguimiento en redes, mientras que Emilia no figura entre sus contactos.
Hipótesis y clima en la escena musical
Entre las versiones que circularon, una de las más repetidas apuntó a un conflicto laboral: Emilia habría incorporado a su equipo a estilistas y bailarines que anteriormente trabajaban con Tini, lo que habría sido interpretado como una traición.
Otra hipótesis habló de tensiones personales y supuestos celos, vinculados a la ausencia de Emilia en un show importante de Tini, donde sí estuvo María Becerra, con quien también se mencionó un vínculo distante, publicó Primiciasya.
Lo cierto es que el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes trascendió a las protagonistas y se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de la industria musical argentina, alimentado por gestos, declaraciones y especulaciones que, por el momento, no fueron confirmadas oficialmente por ninguna de las artistas. ¿Qué habrá pasado?