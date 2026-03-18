Proyecto de reforma previsional: Bagnat defendió los cambios en el sistema de movilidad

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, se refirió a la movilización de jubilados y trabajadores frente al organismo y aseguró que el Gobierno mantiene abiertas instancias de diálogo para analizar el proyecto de reforma previsional.

De hecho, el funcionario destacó que continúan las reuniones con representantes de distintos sectores para escuchar propuestas y aclarar dudas. Además, remarcó que el contexto actual es propicio para debatir posibles modificaciones al sistema jubilatorio.

En la oportunidad, Bagnat aclaró que las medidas en estudio no modificarán los haberes actuales de quienes ya están jubilados. Según explicó, el único aspecto que podría impactar en ese sector es el sistema de movilidad, es decir, la forma en que se actualizan los ingresos a futuro con el objetivo es garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo.

El problema de la movilidad actual

El titular de la Caja explicó las distorsiones que genera el actual esquema de movilidad, basado en el “espejo” con los salarios de los activos.

Y ejemplificó el caso del escalafón de la OSER cuyos jubilados reciben incrementos adicionales derivados de decisiones salariales de los activos, aun cuando ya no forman parte del sistema laboral.

“En 1991 se creó el adicional OSER; en 2008 se elevó al 67% y en 2010, mediante una resolución, se llevó al 100%, con reconocimiento de la antigüedad y cinco años de retroactividad. Esa medida se aplicó en los trabajadores activos y, por el régimen vigente, luego se trasladó también al sector pasivo”, explicó Bagnat.

Un jubilado categoría 3 en el escalafón de OSER cobró en enero $3.235.000 y un activo, $3.375.000 (foto Elonce)

Como ejemplo, mencionó el caso de un empleado categoría 3 y 100% de antigüedad en el escalafón de OSER el cual, en abril de 2024 cobraba 2.429.589 pesos, mientras que un pasivo de similares características (que se jubiló con el 85% porque tenía un excedente de año) -sin que aún se le trasladara a ese adicional- percibía una jubilación 1.481.000 pesos.

Y tras un año calendario, en enero, el mismo activo cobraba 3.375.000 pesos mientras que el jubilado, 3.235.000 pesos.

Para el titular de la Caja, estas situaciones en las que se trasladan bonificaciones o adicionales específicos que no existían al momento de los aportes es un mecanismo que puede generar aumentos superiores a los de las paritarias.

“En un solo escalafón, la movilidad actual en espejo genera una distorsión de hasta un 73% en la jubilación respecto de la paritaria del trabajador activo. Si eso se multiplica por los 80 escalafones existentes, se obtiene un esquema que el sistema hoy no puede sostener y que, además, se encuentra altamente descentralizado”, explicó Bagnat al remarcar que es “un sistema inviable”.

Diferencias entre escalafones

“El promedio de las jubilaciones en Entre Ríos es de alrededor de 1,5 millones de pesos, mientras que el promedio de los trabajadores activos se ubica en 1,2 millones. Es decir, el haber previsional no solo no equivale al 82% de ese monto, sino que incluso se encuentra por encima, alcanzando los 1,5 millones”, especificó.

Bagnat señaló que existen alrededor de 80 escalafones dentro del sistema, cada uno con características propias; e indicó que esa diversidad complica la administración del sistema previsional, ya que los incrementos no son homogéneos.

También explicó que algunas actividades, como áreas vinculados a los agentes de recaudación, pueden generar ingresos variables que luego impactan en los haberes jubilatorios. “En Rentas, el jubilado continúa atado a la productividad. Es decir, si en un mes aumenta la recaudación -por ejemplo, debido a una moratoria- ese incremento se traslada al haber del jubilado, aun cuando ya no participa de esa actividad ni del ingreso que generó esa variación”, ejemplificó.

En ese contexto, sostuvo que el esquema actual resulta “inviable” de sostener en el tiempo.

Propuesta de cambio en la movilidad

El funcionario adelantó que la propuesta oficial apunta a implementar un sistema de índices, similar al de otros regímenes previsionales. Aseguró que el objetivo es “mantener el 82% móvil y móvil y que el haber del pasivo acompañe la evolución del salario del activo, pero evitando adicionales que desvirtúan el sistema previsional”.

Movilización a la Caja de Jubilaciones en Paraná (foto Elonce)

“Por ejemplo, la aplicación del retroactivo y del adicional otorgado por OSER generó una distorsión del 73% en las jubilaciones en un período determinado. A eso se suma el pago retroactivo correspondiente, que implicó desembolsos de miles de millones de pesos”, completó Bagnat.

Plazos y debate legislativo

Respecto a los tiempos del proyecto, Bagnat indicó que el Gobierno continúa en etapa de intercambio con distintos sectores que recibieron el borrador de la iniciativa legislativa; y señaló que esperan recibir propuestas alternativas antes de avanzar con la presentación formal del proyecto.

En ese marco, estimó que en un plazo cercano a los 60 días podría definirse el envío de la iniciativa a la Legislatura entrerriana.

Proyecto de reforma previsional: Bagnat defendió los cambios en el sistema de movilidad

Convocatoria al diálogo

Finalmente, el presidente de la Caja reiteró que las puertas del organismo están abiertas para todos los sectores. Invitó a jubilados, trabajadores y representantes gremiales a acercarse para interiorizarse sobre los detalles del proyecto.

También destacó que la información sobre el sistema previsional se encuentra disponible públicamente para su consulta.

“La responsabilidad es encontrar un esquema que permita sostener el sistema y garantizar el pago de las jubilaciones en el tiempo”, concluyó.