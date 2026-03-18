Uber relanzará su plataforma de delivery de comida en Argentina

Uber anunció una inversión de USD 500 millones en la Argentina para los próximos tres años y relanza Uber Eats, su plataforma de delivery de comidas.
En el marco de su décimo aniversario en Argentina, Uber comprometió una inversión de US$ 500 millones para los próximos tres años con el objetivo de expandir su negocio de movilidad, relanzar Uber Eats y consolidar su visión de plataforma en uno de los mercados prioritarios a nivel global.
"Argentina es uno de los mercados de mayor crecimiento para Uber a nivel global. Durante diez años hemos construido una operación de escala nacional, y hoy redoblamos nuestro compromiso con el país. Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo US$ 500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar", expresó Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.
Hace diez años, el primer viaje de Uber en Buenos Aires marcó el inicio de un proceso de transformación en la movilidad urbana. Hoy, la plataforma está disponible en más de 50 ciudades en todas las provincias de Argentina. Más de 20 millones de personas han viajado con Uber en el país y más de un millón ha generado ganancias a través de la app.
Con el relanzamiento de Uber Eats, combinando movilidad y delivery a escala en un mismo ecosistema tecnológico, la compañía ofrecerá una plataforma completamente integrada.
"En estos diez años vimos cómo Uber pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta nueva etapa nos entusiasma especialmente porque significa más oportunidades para los socios conductores y más opciones para quienes confían en la app para moverse por el país", expresó Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay.
La integración de la plataforma permitirá potenciar sinergias entre ambas verticales de negocios. Uber One, la suscripción que ya ofrece beneficios en movilidad, extenderá su propuesta a delivery a medida que Uber Eats avance en su despliegue, creando una única membresía para los usuarios.
"Que Argentina sea el primer país del mundo en relanzar Uber Eats refleja la apuesta de Uber por el país y la consolidación de nuestra visión de plataforma integrada. Al conectar movilidad y delivery en un mismo ecosistema tecnológico, generamos más eficiencia, más disponibilidad y una mejor experiencia para los usuarios", declaró Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina.