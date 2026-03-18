Asistencia técnica en el desarrollo de emprendimientos locales: sigue abierta la convocatoria

La iniciativa busca apoyar a emprendedores locales que deseen recibir asistencia técnica en el desarrollo de su plan de negocio en sus diferentes etapas, por seis meses, en un trabajo junto al sector privado. La inscripción es hasta este viernes.
Asistencia técnica en el desarrollo de emprendimientos locales. La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná trabaja junto con la consultora Sustenta para la incubación de proyectos. “Aquellos emprendimientos interesados en recibir asistencia técnica y un proceso de incubación pueden postularse”, informó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien aclaró que de los inscriptos se seleccionará un emprendedor para ser asesorado gratuitamente.
La propuesta “es parte del trabajo que se desarrolla desde la gestión de la intendenta Rosario Romero, acompañando emprendedores y emprendedoras en sus procesos de formación técnica, financiamiento y comercialización de productos”, indicó el funcionario.
El proyecto que será incubado contará con la asistencia de la consultora, quien acercó la propuesta de trabajo conjunto, lo que permitirá potenciar su escalamiento y consolidación. “La idea es facilitar el trabajo con el sector privado y crear una agenda a futuro para alcanzar a más emprendedores locales”, agregó.
Según se comunicó, la inscripción se realiza a través de un formulario disponible en el Instagram de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná y de la Consultora Sustenta.
La directora de la consultora, Belén Saluzzo, explicó que “el acompañamiento está dado durante un período de seis meses, con encuentros tanto presenciales como virtuales de manera semanal”. Asimismo, aclaró que el emprendedor tiene que contar con un mínimo de dos horas semanales para trabajar en conjunto y agregó que “la intención de este programa es apoyar técnicamente al emprendedor en el desarrollo de su plan de negocio en sus diferentes etapas”.
Por su parte, Valentín Stamatti, integrante de la consultora, también destacó las ventajas del programa: “Nucleamos lo que es la parte pública con la parte privada y pretendemos resolver un punto específico del emprendedor o la empresa seleccionada dentro del programa”.
Por último, afirmó que “la asistencia se adaptará a las necesidades de la empresa, ya sea en comercio internacional o sustentabilidad, con el objetivo de que en cada encuentro se logre avanzar hacia la resolución del problema planteado al inicio”.