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Policiales En Berazategui

Video: Brutal pelea entre jóvenes terminó con un chico de 18 años asesinado

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la Plaza San Martín y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima fue trasladada al hospital Evita Pueblo, donde murió poco después de ingresar.

18 de Marzo de 2026
Asesinato en Berazategui.
Asesinato en Berazategui.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la Plaza San Martín y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima fue trasladada al hospital Evita Pueblo, donde murió poco después de ingresar.

Una brutal pelea entre jóvenes ocurrida en la vía pública terminó con la muerte de un adolescente de 18 años en la localidad bonaerense de Berazategui. El episodio se registró durante la noche del domingo en la Plaza San Martín y parte de la secuencia quedó captada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

 

La víctima fue identificada como Santiago Agustín González, quien resultó gravemente herido tras recibir varios disparos en medio de una confrontación entre dos grupos. Luego del ataque fue trasladado de urgencia al hospital Evita Pueblo, donde falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de las lesiones.

 

 

El caso generó un amplio operativo policial y dio lugar a una investigación judicial que permitió detener a dos personas señaladas como presuntos responsables del hecho.

 

Cómo comenzó la pelea

 

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el conflicto se habría originado a partir de una disputa previa entre jóvenes que se encontraron en el espacio público.

 

En ese contexto, González se habría acercado al lugar y confrontó a otro joven, a quien golpeó en el rostro, provocando que cayera al suelo. La situación derivó rápidamente en una brutal pelea entre varias personas presentes en el lugar.

 

Mientras se desarrollaba la confrontación, otro joven intervino para intentar separar a los involucrados. Sin embargo, cuando el joven que había caído al piso se reincorporó, extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar.

 

El ataque y la huida

 

Durante los disparos, González recibió varios impactos y cayó gravemente herido en el lugar. En medio del tiroteo también resultó lesionado el joven que había intentado intervenir para detener la pelea.

 

Luego del ataque, el agresor escapó como acompañante en una motocicleta que era conducida por otro hombre que lo esperaba en las inmediaciones.

 

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad, lo que permitió a los investigadores reconstruir parte de lo ocurrido en la escena.

 

 

Avance de la investigación

 

Tras el crimen, personal policial inició un operativo que incluyó el análisis de cámaras y tareas de investigación realizadas en conjunto entre el Centro de Operaciones Municipal y el Grupo Táctico Operativo.

 

A partir de esas tareas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios vinculados con los sospechosos.

 

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos dos jóvenes: uno de ellos señalado como autor de los disparos y otro acusado de haber conducido la motocicleta utilizada para la fuga.

Temas:

brutal pelea asesinado Berazategui
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