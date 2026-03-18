Presentaron un proyecto para reducir impuestos en deudas de tarjetas de crédito en Entre Ríos

El crecimiento de las deudas vinculadas a tarjetas de crédito y préstamos personales genera preocupación en distintos sectores. En ese contexto, legisladores provinciales presentaron una iniciativa para aliviar la situación financiera de las familias entrerrianas. El proyecto propone eximir del Impuesto de Sellos a las operaciones de financiación de saldos de tarjetas de crédito.

La propuesta fue impulsada por la diputada Lorena Arrozogaray, del bloque Más para Entre Ríos, junto a otros legisladores de ese espacio. La iniciativa surge en un contexto en el que bancos y entidades financieras advierten sobre el incremento de la morosidad en el pago de deudas de consumo. Según explicó la legisladora en diálogo con Elonce, cada vez más familias enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Un proyecto ante el aumento del endeudamiento

Arrozogaray señaló que la iniciativa busca generar un alivio para quienes atraviesan dificultades económicas. “Hoy de cada tres familias que tienen la posibilidad de tomar crédito, dos tienen complicaciones en el pago”, afirmó. La diputada remarcó que muchas deudas se originan en gastos básicos como alimentos, medicamentos o el pago de servicios.

En ese sentido, explicó que el proyecto propone eliminar el Impuesto de Sellos cuando las familias financian el saldo de su tarjeta de crédito mediante el pago mínimo.

Proponen eliminar el impuesto al sello del resumen de las tarjetas.

“Ante esta situación sensible que atraviesan muchas familias endeudadas, incluso cuando pagan el mínimo deben afrontar esta carga fiscal”, sostuvo. La iniciativa apunta a evitar que las deudas se incrementen por ese tributo.

La legisladora señaló además que gran parte del endeudamiento corresponde a montos relativamente bajos. Según indicó, muchas deudas oscilan entre 800 mil y un millón de pesos. Se trata, en la mayoría de los casos, de compromisos vinculados al consumo cotidiano.

Qué es el impuesto que se busca eliminar

El Impuesto de Sellos se aplica a diversas operaciones vinculadas a contratos o transacciones financieras. En el caso de las tarjetas de crédito, se cobra cuando el titular decide financiar el saldo pendiente. La alícuota puede variar entre el 1% y el 3% según el tipo de operación.

Arrozogaray explicó que, aunque el porcentaje pueda parecer bajo, representa una carga adicional para quienes ya atraviesan dificultades económicas. “Las familias se ajustan cada vez más y muchas se endeudan para cubrir gastos básicos”, expresó. En ese escenario, consideró que eliminar ese tributo podría ayudar a reducir el peso de las deudas.

La diputada también sostuvo que el proyecto busca abrir un debate sobre la situación económica de las familias entrerrianas. “No es la solución definitiva, pero puede significar un pequeño alivio para quienes están atravesando un momento complicado”, indicó.

La iniciativa deberá ser debatida en la Legislatura provincial. Desde el bloque impulsor señalaron que esperan lograr acompañamiento de otros sectores políticos, teniendo en cuenta el crecimiento de las deudas de consumo y las dificultades que enfrentan numerosos hogares.