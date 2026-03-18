Boleto docente gratuito en Entre Ríos: dónde hacer el trámite para acceder al beneficio

La terminal de Paraná es uno de los puntos para gestionar el trámite

El boleto docente gratuito en Entre Ríos ya comenzó a implementarse y beneficiará a unos 4.500 trabajadores de la educación que utilizan el transporte urbano en distintas ciudades de la provincia.

En declaraciones a Elonce, el secretario de Transporte provincial, Aníbal Steren, explicó que la medida implica el subsidio total del pasaje para docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

“El beneficio consiste en cerca de 4.500 docentes que tienen la tarjeta SUBE, que usan el medio de transporte urbano”, señaló el funcionario, al detallar el alcance de la iniciativa.

El gobierno provincial anunció el boleto gratuito para docentes

Alcance en las principales ciudades

El boleto docente gratuito en Entre Ríos se aplica en Paraná y su área metropolitana, así como en Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz.

La medida se originó a partir de una decisión del Gobierno provincial de ampliar el beneficio que hasta ahora cubría el 50% del pasaje.

“Nos remitieron la nota para que ampliemos el beneficio docente que ya estaba subsidiando la provincia de Entre Ríos en un 50% que pasemos al 100”, explicó.

Cómo tramitar el beneficio

El funcionario detalló que los docentes pueden realizar el trámite en los puntos SUBE habilitados, presentando la tarjeta de Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el DNI y el certificado de Informe de Servicios (IS) que se emite en la Dirección de Recursos Humanos del CGE y a través del sistema SAGE.

Además, aclaró que quienes ya contaban con el descuento previo no deberán hacer una nueva gestión. “No es necesario que hagan este trámite para llegar al 100. Automáticamente ya debería estar cargado el beneficio”, afirmó.

Puntos de atención en la provincia

En Paraná, los usuarios con domicilio en la ciudad deberán acercarse a la Unidad de Gestión SUBE ubicada en avenida Almafuerte 233, mientras que quienes no tienen domicilio en la ciudad, podrán hacerlo en la Terminal de Ómnibus, en la boletería 19.

En Concordia, los puntos de atención incluyen la Terminal de Ómnibus, la Dirección municipal de Transporte y la Municipalidad local.

Por su parte, en Gualeguaychú el trámite se realiza en la Dirección municipal de Tránsito, en tanto que en Concepción del Uruguay está habilitado el edificio anexo de la terminal.

En La Paz el beneficio se gestiona a través de la empresa Malvinas Argentinas, donde se utiliza la tarjeta Malvibus.

Próxima modalidad online

Steren adelantó que en las próximas semanas el trámite podrá realizarse de manera digital a través de la plataforma provincial.

“En una semana o dos, van a poder hacer el trámite totalmente online cargando el formulario IS, la foto del DNI y también la foto de la SUBE”, señaló.

La implementación apunta a agilizar la gestión y evitar la concentración de usuarios en los puntos de atención.

“Eso va a permitir que no se generen” demoras, agregó el funcionario.

Desde el Gobierno destacaron que la medida implica una inversión importante para garantizar el acceso al transporte de los docentes.

“El gobierno provincial todos los meses va a subsidiar el 100% de ese traslado”, remarcó. Y sostuvo que se trata de una política orientada a acompañar al sector educativo.

“Me parece que es una muy buena noticia para todo lo que es los docentes que están en el CGE”, expresó.

Transporte y desafíos de gestión

El secretario de Transporte también se refirió a los desafíos de su gestión, centrados en modernizar el sistema y mejorar la atención a los usuarios.

“El gobernador Rogelio Frigerio nos pidió que podamos modernizar la atención al público, que podamos tener una mejor comunicación”, indicó.

Asimismo, anticipó que se avanzará en la digitalización de trámites y en la implementación de canales para reclamos y denuncias.

“Vamos a tener una página web donde el usuario va a poder hacer denuncias”, adelantó. Elonce.com