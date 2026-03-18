El nivel río Uruguay tuvo pronunciado descenso en Concordia y superó las previsiones mínimas

El río Uruguay presentó este miércoles un inusitado nivel bajo en Concordia, donde fue medido en 0,88 metros, de acuerdo con lo informado por Prefectura Naval Argentina. El registro se ubicó por debajo de los valores previstos por el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y mantuvo tendencia bajante durante las horas siguientes.

Según se precisó oficialmente, las condiciones observadas en el puerto de Concordia quedaron por debajo de las estimaciones difundidas por Salto Grande. En ese parte se había anticipado que la cota máxima sería de 3,50 metros y la mínima de 1,30 metros, valores que finalmente no se correspondieron con la medición efectuada durante la jornada.

Por debajo de las previsiones

El dato llamó la atención debido a que el nivel del río se posicionó incluso por debajo de la cota mínima prevista en el informe hidrológico. De esa manera, el comportamiento del curso de agua en Concordia mostró una baja más pronunciada de la esperada para este miércoles.

En el mismo reporte, el Área de Hidrología había indicado además que el nivel del embalse del Lago de Salto Grande tendería a los 34,10 metros. Esa referencia se enmarcó en el seguimiento que se realiza diariamente sobre el funcionamiento del sistema y la evolución de los caudales en la región.

Los datos del informe hidrológico

El documento difundido por Salto Grande detalló que el aporte de las últimas 24 horas fue de 1114 metros cúbicos por segundo. Asimismo, se informó que a las 8 de este miércoles el caudal evacuado alcanzó los 1310 metros cúbicos por segundo, según publicó DRU.

Finalmente, desde el organismo señalaron que hasta este jueves 19 de marzo el caudal medio diario evacuado variaría entre 2000 y 1200 metros cúbicos por segundo. En ese contexto, el comportamiento del río Uruguay continuó siendo monitoreado ante el marcado descenso registrado en Concordia.