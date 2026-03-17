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Sociedad Bajó un centímetro

El río Paraná mide 1,21 metros en el puerto local y registra una tendencia a la baja

Según el último registro de la Prefectura Naval Argentina, el nivel presentó una leve variación respecto de la medición anterior y los informes anticipan que podría continuar descendiendo en las próximas semanas.

17 de Marzo de 2026
Río Paraná.
Río Paraná.

Según el último registro de la Prefectura Naval Argentina, el nivel presentó una leve variación respecto de la medición anterior y los informes anticipan que podría continuar descendiendo en las próximas semanas.

De acuerdo con la última medición difundida por la Prefectura Naval Argentina (PNA), el río Paraná registró una altura de 1,21 metros en el puerto de la ciudad de Paraná. El dato corresponde al registro realizado a las este martes 17 de marzo.

 

En comparación con la medición anterior, el nivel del río presentó una bajante de un centímetro, ya que el registro previo había sido de 1,22 metros, medido el lunes 16 de marzo a las 12.

 

 

Evolución del nivel del río

 

Según los datos difundidos por Prefectura, el río en el puerto de la capital entrerriana mantiene una tendencia a la baja en los últimos días.

 

Si se toma como referencia la medición realizada una semana atrás, el Paraná alcanzaba los 1,40 metros, lo que significa que actualmente se encuentra 19 centímetros por debajo de aquel registro.

 

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Río Paraná.

 

Niveles en otras localidades entrerrianas

 

En otras ciudades de la provincia también se difundieron los registros actualizados del río Paraná.

En La Paz, el nivel alcanzó 2,06 metros, lo que representa una suba de cinco centímetros respecto del registro anterior.

 

Por su parte, en Diamante el río se ubicó en 1,55 metros, manteniéndose estable en relación con la medición previa.

 

En tanto, en Victoria el nivel del río Paraná marcó 2,42 metros, lo que implica una bajante de un centímetro respecto del último registro informado.

 

 

Qué se espera en las próximas semanas

 

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná podría continuar con una tendencia descendente durante las próximas semanas en el tramo medio del río.

 

Los informes del organismo anticipan que el nivel del río en el puerto de Paraná seguiría registrando descensos graduales, aunque dentro de valores habituales para esta época del año.

Temas:

Paraná Prefectura Naval Río río Paraná
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