Entre Ríos lanza su temporada de verano en Villa Urquiza: habrá stands, comparsas y gran cierre musical

El lanzamiento oficial de la Temporada de Verano 2025/2026 se realizará desde la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, y tendrá lugar en el muelle histórico y la explanada de la playa Municipal de Villa Urquiza, con transmisión en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de Entre Ríos.

Entre Ríos lanza su temporada de verano en Villa Urquiza

La jornada contará con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, del secretario general de la Gobernación Mauricio Colello y del intendente anfitrión, Manuel Tennen, quienes encabezarán el acto protocolar y los mensajes oficiales que darán inicio a la nueva temporada de verano. Elonce transmitirá desde el evento, con móviles desde el lugar y cobertura especial para mostrar el acto protocolar, las propuestas turísticas y el gran despliegue cultural previsto para la jornada.

Entre Ríos lanza su temporada de verano en Villa Urquiza

La iniciativa integra la estrategia provincial de promoción turística, que días atrás tuvo su lanzamiento para la prensa de alcance nacional en Buenos Aires. Durante la programación prevista, también estará la mascota oficial, El Carpincho, que acompañará las actividades y la interacción con el público.

Entre Ríos lanza su temporada de verano en Villa Urquiza

La celebración tendrá un fuerte componente territorial con la participación destacada de la Microrregión Río Nativo, que dispondrá de estands institucionales y presentará sus propuestas para el verano. También se sumarán acciones promocionales de Tierra de Palmares, el destino Paraná y el Parque Nacional Pre-Delta.

Hasta las 22.30 el público podrá recorrer espacios de información turística, artesanías y productos regionales, además de disfrutar de un despliegue escénico y cultural que incluirá la presentación de artistas de Villa Urquiza, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, y un gran cierre con el grupo Las Gildas.