Palpitaron el lanzamiento de la temporada de verano en Entre Ríos: “Es importante mostrar, visibilizar y publicitar”

El lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026 se realizará este jueves 11 de diciembre, desde las 18, en el Muelle Histórico y la explanada de la playa municipal de Villa Urquiza, a orillas del río Paraná, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio.

El intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, expuso: “El jueves 11 a las 18:00 horas aproximadamente se va a hacer el lanzamiento de la temporada de verano en la provincia de Entre Ríos. Este es un logro que tomó la provincia de Entre Ríos, con la Secretaría de Turismo, el gobernador y todo el gabinete”.

Jorge Satto y Manuel Tennen. Foto: Elonce.

“Nosotros estamos coayudando en un trípode de organización entre el municipio, la Secretaría de Turismo y la microrregión Río Nativo que la integran más de 20 municipios de la Costa del Paraná. Se promociona no solo el turismo, sino la integración de la importancia, el valor y las riquezas naturales culturales, artísticas y gastronómicas que tiene nuestra región de la Costa del Paraná”.

En la misma línea, recalcó: “Es un orgullo, una satisfacción y una alegría por doble partida: en primer lugar, por la decisión de la Secretaría de Turismo de la provincia por primera vez en más de 40 años ha decidido el lanzamiento de la temporada de verano hacerlo en la costa del Paraná. Era importante mostrar, visibilizar y publicitar la Costa del Paraná con las riquezas y los valores, además de las virtudes”.

Foto: Elonce.

La elección de Villa Urquiza, la historia del turismo provincial y las fiestas que se avecinan

Jorge Satto, secretario de Turismo de Entre Ríos, explicó el motivo del cambio de costa para el lanzamiento de la temporada de verano: “Siempre escuchamos el reclamo de que había una preferencia en la provincia en la Costa del Uruguay. Si bien el primer lanzamiento lo hicimos en la Costa del Uruguay, habíamos quedado ya comprometidos para poner de resalto todos los recursos y las particularidades que tiene la Costa del Paraná. Tiene tanto potencial una como la otra, si bien son diferentes. Elegimos Villa Urquiza en representación de esta microrregión”.

“La temporada de verano está signada por sol y playa, que es el origen del turismo entrerriano hace 60 o 70 años. Comenzamos siendo un turismo de verano y luego, hace 30 años, comenzó el desarrollo termal que se sumó a la oferta y nos sacó de la estacionalidad. En paralelo a eso, se fueron haciendo muchísimas actividades: el Carnaval que probablemente a partir del 3 de enero se lanza en Gualeguaychú la primera noche y en varias otras localidades con las que llegamos a tener hasta 23 propuestas carnavalescas en los sábados de enero y febrero en simultáneo”, sostuvo el funcionario principal.

Foto: Elonce.

“El jueves va a estar el Carnaval de Hasenkamp, el de Santa Elena y el de Gualeguay para representar la propuesta del Carnaval de la Costa del Paraná”, sostuvo entre otros de los atractivos de este jueves. Asimismo, amplió la oferta que tendrá Entre Ríos: “Arrancan las fiestas nacionales: empezamos con la Fiesta Nacional de Jineteada y Folclore (en Diamante), continúa la Fiesta Nacional del Lago (en Federación), seguimos con la Fiesta de la Playa (en Concepción del Uruguay) y la Fiesta de la Artesanía (en Colón). También está la maratón y la fiesta de reyes”.

Las actividades del fin de semana en Villa Urquiza

El intendente volvió a retomar la palabra y precisó: “Este sábado tenemos el triatlón con más de 80 participantes y 15:30 será la Villa Urquiza-Paraná con una histórica maratón náutica que viene sosteniéndose todos los años. Andrés (Solioz) está con Barrancas del Paraná, su asociación civil. Es histórico en ese sentido y estamos apoyándolo en toda la parte logística y el material mobiliario. Los protagonistas principales son los nadadores y nosotros colaboramos en todos los aspectos para que esa maratón sea lo más exitosa posible”.

Foto: Elonce.

El balance de la gestión en Turismo

“Este gobierno tomó con tanta seriedad e ímpetu el tema del desarrollo turístico, que tiene que ver con la infraestructura, hacer un mapa de inversiones para poder orientar a todo aquel que desee venir. Nosotros podemos crecer muchísimo en calidad de servicios, en hotelería y en todo otro tipo de entretenimientos (deportivos, culturales, reuniones, etc.). También el enoturismo viene creciendo en forma importante y Entre Ríos viene colocándose entre las provincias más importantes de la actividad vitivinícola. Son muchísimos los desarrollos de productos. Tenemos sin explotar la actividad del turismo pluvial. Nos faltan líneas de créditos, la normalización de la economía nacional para que permita inversiones”, sostuvo entre un balance general de la gestión.

Foto: Elonce.

Otro punto destacado por Satto fue la creación del Ente Mixto, “que va a comenzar a gobernar a partir del 2026, en un formato diferente, con decisiones horizontales, con una participación activa de todos los actores para tomar todas las decisiones”. También se trabajó en la marca y en la “construcción de un observatorio económico turístico, donde a través de la aplicación de técnicas modernas (Big Data y la celda de los celulares) poder capturar datos duros que nos permitan sacar conclusiones de la procedencia de los visitantes, la estadía, la franja etaria, la preferencia y lo que consume”.