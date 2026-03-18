Paritaria: ATE pide mejorar la propuesta salarial que ofreció el municipio

REDACCIÓN ELONCE
Se realizó una asamblea en la sede de la AFIM, en el marco de una serie de encuentros que el gremio ATE lleva adelante para informar a los trabajadores el estado de las negociaciones salariales con el ejecutivo municipal.
Se realizó una asamblea en la sede de la AFIM, en el marco de una serie de encuentros que el gremio ATE lleva adelante para informar a los trabajadores el estado de las negociaciones salariales con el ejecutivo municipal. Con la presencia de referentes del sindicato, la asamblea puso de manifiesto el malestar generalizado por las propuestas recibidas.
Malena Turello, Secretaria de Comunicación de ATE, brindó a Elonce detalles sobre el conflicto. La dirigente detalló que las negociaciones comenzaron la semana pasada con una oferta inicial del Ejecutivo, que consistía en un 10% de aumento en cuatro tramos, hasta junio. La propuesta fue rechazada de inmediato por el gremio, que presentó una contrapropuesta.
"El jueves fuimos convocados nuevamente y se nos hizo una última oferta, consistente en un 12% en dos tramos: 8% con los haberes de marzo y 4% con los de mayo, cerrando la negociación hasta junio. Eso también fue rechazado. A partir de ese momento, nos declaramos en estado de alerta y comenzamos con una serie de asambleas informativas para poner al tanto a los compañeros de la situación", explicó Turello.
Indicó que la oferta del Ejecutivo “sigue siendo muy insuficiente para los trabajadores”. Dijo que “estamos hablando de trabajadores que estamos más de un 50% abajo de la canasta básica. Nosotros aspiramos a una propuesta que se acerque más a lo que realmente necesitamos, porque lo que se ha planteado hasta ahora es absolutamente insuficiente", remarcó.
En cuanto a las expectativas del gremio, la dirigente explicó que todos los sindicatos coinciden en la necesidad de un incremento mayor en marzo, teniendo en cuenta que en diciembre de 2025 la inflación fue de un punto por encima de lo acordado. Además, resaltó que el simple acompañamiento del índice de precios al consumidor (IPC) no alcanza para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
"Venimos con una inflación de enero y febrero del 2,9% y nosotros no tuvimos incremento. Podríamos pensar que marzo va a ser un poquito más alto, pero ese 8% no implica un aumento real en nuestro poder adquisitivo. Necesitamos acortar los plazos y revisar la propuesta antes de que se cierre por el primer semestre", añadió Naturello.
Por su parte, Gaspar González, delegado del área de transporte de cargas, compartió su visión sobre la situación y cómo se sienten los trabajadores: “Es complicado. Los compañeros están desahuciados, con los ánimos muy bajos por el presente que están viviendo. Pero, a pesar de todo, tienen ánimos de seguir luchando y peleando por una mejora. Obviamente que a ninguno le parece factible lo que nos dan como aumento”.
González también mencionó que, a diferencia de ocasiones anteriores, el Ejecutivo no ha pactado un nuevo encuentro para seguir las negociaciones.
"En caso de que el Ejecutivo decida generar un aumento por decreto, no sabemos qué monto se va a implantar. En este momento estamos a la espera de la palabra del Ejecutivo, y esperamos que pueda revisar la propuesta y acercarse a nuestras exigencias", concluyó Turello. Elonce.com