Ayudar Hace Bien: en el jardín "Pequitas" necesitan útiles, juguetes, zapatillas y abrigo

La colecta Ayudar Hace Bien también alcanza a la Unidad Educativa Nº10 “Pequitas” con el objetivo de reunir útiles escolares, juegos didácticos y ropa de abrigo para acompañar a niños de nivel inicial cuyas familias atraviesan situaciones económicas complejas.

La iniciativa fue impulsada por las docentes Karina y Patricia, quienes explicaron que el establecimiento educativo funciona bajo la órbita del Consejo General de Educación y recibe a niños desde los 2 hasta los 5 años. “Estamos construyendo identidad con los niños. Este espacio pertenece al Consejo General de Educación, es de carácter estatal”, destacaron.

En ese sentido, detallaron que actualmente asisten alrededor de 130 alumnos, aunque la matrícula presenta variaciones constantes. “Contamos con 130 niños que van y vienen porque se producen pases, traslados y mudanzas por parte de los papás”, señalaron.

Un espacio clave en los primeros años

Las docentes remarcaron la importancia del jardín en las primeras etapas de la infancia y el acompañamiento a las familias en ese proceso. “Las salas que tenemos son de 2, 3, 4 y 5 años. La sala de dos pertenece al jardín maternal y las demás al jardín de infantes”, explicaron.

Asimismo, describieron el desafío emocional que implica el inicio de la escolaridad. “A veces vemos las caritas de los papás que no los quieren soltar porque es la primera experiencia. Nosotros los acompañamos y sostenemos eso para que puedan construir identidad, ser autónomos e independientes”, afirmaron.

En ese marco, subrayaron que el rol del jardín no solo es educativo, sino también social, ya que brinda contención en contextos complejos que atraviesan muchas familias.

La solidaridad, clave ante la crisis

Patricia destacó el compromiso histórico de la comunidad educativa y del barrio. “La verdad que es una comunidad que ayuda mucho. Estoy desde el 2007 acá y siempre que buscamos ropa o cosas para vender, todos se disponen a ayudarnos”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que en la actualidad la situación social se agravó. “Nos hemos encontrado con casos de nenes que tuvieron problemas con el clima, con casas inundadas, y muchos papás se quedaron sin trabajo”, relató.

Frente a este escenario, explicó que el jardín solicita materiales en lugar de dinero. “Nosotros no pedimos dinero, sino una lista de materiales donde ahí nos encontramos la necesidad”, indicó. Y agregó: “Siempre estamos ayudando a algún vecino o familia, pero necesitamos más ayuda”.

Qué se necesita y cómo colaborar

En cuanto a las donaciones, las docentes precisaron que si bien ya recibieron aportes, aún faltan elementos esenciales para el trabajo diario en las salas. “Hemos recibido juegos didácticos de docentes jubiladas y algunos cuadernos, pero muchos son de hojas con renglones, que son más para primaria”, explicaron.

Por ello, realizaron un llamado a la comunidad para completar la lista de materiales. “Pedimos cartulinas con brillo, papeles afiche, goma eva, cuadernos de hojas lisas, sacapuntas, gomas, lápices negros, fibrones y plasticolas de colores”, enumeraron.

También destacaron la necesidad de insumos específicos para el proceso de alfabetización inicial. “Para las salas de cinco, que están en la iniciación, son fundamentales los cuadernos lisos, lápices, hojas A4 o A5, cuadernillos oficio, mochilas y cartucheras”, detallaron.

A su vez, hicieron hincapié en la falta de juguetes para los más pequeños. “Este año incorporamos la salita de 2 años y tenemos muy pocos juguetes para esa edad. Renovamos lo que tenemos, pero está imposible de comprar”, señalaron.

También solicitan abrigo para el invierno

Además de útiles y materiales didácticos, las docentes pidieron colaboración con ropa de abrigo y calzado ante la llegada de las bajas temperaturas. “Se viene el frío y necesitamos ropa de abrigo y calzado del número 26 al 30”, indicaron.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono fijo 4340146 o a los números 3434722012 y 3434511676, en el horario de 11 a 16. Allí se coordina la recepción de donaciones.

La institución está ubicada en barrio Paraná 14, en calle Chacho Peñalosa y JM Rosas, junto al centro de salud Malvinas Argentinas.

Las docentes remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, resulta fundamental para garantizar el desarrollo educativo de los niños. La campaña continúa abierta y busca reforzar el acompañamiento a familias que hoy enfrentan dificultades económicas.