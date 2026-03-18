Ayudar Hace Bien: escuela Garcilaso recibe donaciones de útiles escolares

Las comunidades educativas de la Primaria Nº211 “Felix Garcilaso” y la Unidad Educativa Nº18 serán beneficiarias que la campaña solidaria “Vamos juntos a la escuela” que impulsa la Fundación Ayudar Hace Bien con el objetivo de reunir útiles escolares para estudiantes que lo necesitan.

Desde las instituciones destacaron que la iniciativa busca acompañar a familias que enfrentan dificultades económicas al inicio del ciclo lectivo y convocaron a la comunidad a colaborar con materiales básicos como cuadernos, hojas, lápices y carpetas.

La directora de la Escuela "Félix Garcilaso", Roxana Jiménez, explicó a Elonce que la institución cuenta con una matrícula de aproximadamente 320 alumnos. En ese contexto, señaló que muchas familias tienen dificultades para adquirir los útiles escolares necesarios.

Escuela Primaria Nº211 “Felix Garcilaso” (foto Elonce)

“Necesitamos donaciones de cuadernos, hojas, lápices, lapiceras y carpetas, que no necesariamente tienen que ser nuevos”, indicó. Además, remarcó la importancia de reutilizar materiales en buen estado para reducir costos y facilitar el acceso de los estudiantes a los elementos de estudio.

Las autoridades informaron que las donaciones pueden acercarse a la escuela, ubicada sobre calle Ángel Vivanco al 2400, en el horario de 6:50 a 11:40. También pusieron a disposición un número de contacto telefónico para coordinar entregas o realizar consultas: 4303211 / 4262464. En el caso del jardín de infantes, el horario para acercar donaciones es de 7 a 17.

Según indicaron, la comunidad comenzó a responder positivamente a la convocatoria, con aportes tanto de familias como de vecinos.

Por su parte, la directora de la Unidad Educativa N° 18, Sandra Chaparro, señaló que el jardín de infantes también se beneficia de la campaña. En este caso, las principales necesidades incluyen lápices, ceritas, témperas, hojas y materiales didácticos.

“Todo lo que se pueda reutilizar es bienvenido”, afirmó, al tiempo que destacó la importancia de estos elementos para el desarrollo de actividades pedagógicas.

Desde ambas instituciones coincidieron en que la campaña resulta fundamental para garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones.

En el nivel inicial, explicaron, los materiales permiten complementar el aprendizaje a través del juego y actividades prácticas. En tanto, en la escuela primaria, los útiles resultan indispensables para el desarrollo cotidiano de las clases.

Ayudar Hace Bien: escuela Garcilaso recibe donaciones de útiles escolares

Las autoridades educativas invitaron a la comunidad a sumarse a la iniciativa mediante donaciones de materiales nuevos o usados en buen estado. También destacaron que elementos como mochilas, juguetes y materiales didácticos pueden ser de gran utilidad para los estudiantes.

Finalmente, remarcaron que la campaña no solo busca cubrir necesidades básicas, sino también fortalecer el acompañamiento educativo de los niños.

La iniciativa forma parte de una red solidaria que promueve el acceso a la educación y la inclusión en distintos sectores de la ciudad.