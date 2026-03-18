El dólar oficial cerró el miércoles a $1415

A nivel minorista, el dólar bajó $5 a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5.
El dólar oficial cayó en el segmento mayorista este miércoles y estiró la distancia el techo de la banda, al marcar un nuevo máximo en más de ocho meses y medio. La divisa estadounidense continúa afectada por el contexto internacional y el precio de un barril de petróleo que está superando los u$s100 a raíz de la guerra en Medio Oriente.
El tipo de cambio mayorista bajó $2 hasta los $1394. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,3% del techo de la banda cambiaria, que este miercoles se ubicó en $1.635,5, y amplió la brecha con el techo de la banda cambiaria a máximos desde el 1 de julio de 2025. En el segmento de contado se operaron más de u$s389,6 millones.
En tanto, los contratos de dólar futuro mostraron bajas de hasta el 0,1% y algunas subas en los contratos de mediados de años. El mercado "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.406,5 para fines de marzo. Las operaciones en la jornada totalizaron los u$s1.330 millones.
A nivel minorista, el dólar bajó $5 a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,5. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedia los $1.420,88.
Por otro lado, los dólares paralelos cotizan al alza. El dólar MEP escala 0,3% a los $1.421,67, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,2% a $1.421,67. El dólar blue se sostuvo a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.
Presión sobre las reservas
La estabilidad cambiaria convive con un deterioro en las reservas internacionales. El Banco Central registró una caída cercana a los u$s871 millones en una sola jornada, explicada en gran parte por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF.
Si bien la autoridad monetaria logró compras por u$s50 millones en el mercado oficial, no alcanzaron para compensar las salidas. De esta manera, las reservas brutas descendieron a u$s44.788 millones, mientras que las netas continúan en terreno negativo.
Aun así, el tipo de cambio se mantiene contenido gracias a dos factores clave: tasas en pesos elevadas que desalientan la dolarización y una oferta sostenida de divisas, impulsada por exportaciones y financiamiento externo.
El actual equilibrio cambiario se sostiene en un contexto de fuerte ingreso de dólares, tanto por el agro como por el sector energético, que comienza a ganar protagonismo en la oferta de divisas.