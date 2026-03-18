Docentes reclamaron la apertura de la paritaria salarial con volanteada en acceso al Túnel Subfluvial

REDACCIÓN ELONCE
Gremios docentes se manifestaron en el acceso al Túnel Subfluvial con volanteadas informativas, registró Elonce. Advirtieron que los salarios no cubren necesidades básicas y rechazaron el cierre de la paritaria por decreto.
Docentes nucleados en las seccionales Paraná y Diamante de AGMER realizaron volanteadas en el ingreso al Túnel Subfluvial en reclamo por la situación salarial y en rechazo al cierre de la paritaria.
Al respecto, el secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, explicó a Elonce "los salarios docentes se encuentran en niveles cercanos a la línea de indigencia"; y fundamentó que la acción tuvo como objetivo informar a la comunidad sobre la situación del sector.
"La negociación salarial correspondiente a 2026 no logró acuerdos y fue cerrada mediante un decreto del Gobierno provincial. Nos encontramos con un aumento otorgado por decreto, clausurando la instancia de debate y diálogo”, expresó al insistir con respecto a que "la discusión salarial no está saldada".
"No es posible esperar tres meses para retomar el diálogo, tal como se planteó el gobernador", apuntó Gómez.
En ese sentido, remarcó que el reclamo no solo afecta a los trabajadores de la educación. “El problema salarial docente es también un problema de la educación en el país y, en particular, en la provincial”, sostuvo.
Durante la jornada también se planteó la preocupación por el posible cierre de cursos y divisiones en distintas escuelas. "Esta situación genera incertidumbre en las comunidades educativas porque implica reacomodamientos de estudiantes y pérdida de puestos de trabajo", señaló al comentar que el tema fue abordado en asambleas realizadas en las seccionales gremiales.
La actividad se desarrolló de manera pacífica y sin interrupción del tránsito vehicular. Los docentes se ubicaron a la vera de la ruta para entregar volantes informativos a quienes circulaban por la zona. Desde el gremio destacaron la buena recepción por parte de la ciudadanía.
Las volanteadas se replicaron en distintos accesos de la provincia, con la participación de varias seccionales del sindicato.