Entre Ríos recibió cerca de 200.000 visitantes en el último fin de semana largo del año

El último fin de semana largo del año dejó un saldo positivo para el turismo entrerriano, con 193.161 visitantes que se movilizaron por distintos destinos de la provincia. De ese total, 104.402 fueron turistas que pernoctaron y 88.750 excursionistas que realizaron visitas de un día, consolidando un buen cierre de año para el sector.

Gualeguay se destacó como el destino con mayor concurrencia, impulsado por la Fiesta Provincial del Patí Gualeyo. El concurso de pesca reunió 260 embarcaciones -unos 780 pescadores de todo el país- y logró una ocupación del 98 por ciento, la más alta de Entre Ríos durante el fin de semana.

Otros destinos con desempeños relevantes fueron Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Villa Elisa, La Paz y Santa Elena, que se ubicaron entre el 60 por ciento y el 85 por ciento de ocupación, sostenidos por eventos, atractivos termales y propuestas recreativas de temporada.

La agenda de actividades en la provincia también aportó al movimiento turístico. Entre las celebraciones destacadas se realizaron la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura en Concordia, la Fiesta Nacional de la Trilla Tradicional en Santa Anita, la Fiesta Provincial de la Ornamentación Galarza en Navidad y la presentación en Gilbert del árbol navideño de chocolate más grande del país que se ha convertido en una costumbre itinerante de la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

Asimismo, y como es tradición para la fecha, varios destinos entrerrianos dejaron formalmente inaugurada la temporada verano. Entre ellos Chajarí, que realizó un acto en el complejo termal; Colón, que llevó adelante la bendición de las aguas en los balnearios Santiago Inkier, Piedras Coloradas y en termas; Federación en Playa Grande; Concepción del Uruguay en el Balneario Itapé; Santa Elena en el Balneario Municipal; Pueblo Belgrano, que lo hizo en el marco de la Fiesta de las Costumbres Argentinas; y Villa Urquiza que, además, el próximo jueves 11 será sede del lanzamiento oficial de la temporada a nivel provincial.