Entre Ríos cerró un fin de semana largo con 200 mil visitantes y proyecta una fuerte temporada 2026

El turismo en Entre Ríos volvió a mostrar señales de recuperación al cierre del último fin de semana largo del 2025. Según detalló el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, se registraron alrededor de 200.000 visitas, compuestas por 120.000 turistas y cerca de 80.000 excursionistas.

A pesar de las inclemencias climáticas y la cercanía con las fiestas, la demanda se mantuvo activa y consolidó una tendencia de repunte que comenzó a mediados de octubre.

En declaraciones a Elonce, Satto evaluó el comportamiento del movimiento turístico, analizó la modalidad de viaje de los visitantes y anticipó las expectativas de cara al lanzamiento oficial de la temporada de verano 2026. “Fue positivo considerando el contexto”, afirmó, al remarcar que el fin de semana se situó entre dos fechas que suelen impactar en el gasto turístico: el fin de semana largo “explosivo” de noviembre y el inicio de las celebraciones de fin de año.

Un movimiento intenso en localidades con eventos y atractivos consolidados

Satto destacó que varias localidades alcanzaron picos elevados de ocupación y actividades. Entre ellas, mencionó los festejos tradicionales en la zona de Galarza, la fiesta de la trilla en Santa Elena y, especialmente, el festival de pesca en Gualeguay, donde hubo más de “280 embarcaciones con casi 800 pescadores” que participaron de la jornada, generando uno de los puntos fuertes del fin de semana en Entre Ríos.

También subrayó los buenos resultados en Gualeguaychú, Colón, Federación y Villa Elisa, destinos que históricamente empujan los índices turísticos de la provincia. “No tengo los números exactos de Paraná, pero se vivió un fin de semana muy concurrido”, afirmó a Elonce. Amistades y visitantes que recorrieron la capital provincial le trasladaron sus impresiones sobre una costanera colmada y calles con circulación constante.

Estos datos, explicó, contribuyeron a conformar una cifra final cercana a los 200.000 visitantes, un volumen que consideró “satisfactorio” para un contexto donde los turistas suelen racionalizar gastos ante la proximidad de las fiestas.

Turistas que segmentan el gasto y jóvenes que dinamizan la demanda

Consultado sobre las características de los visitantes, Satto explicó que se percibe una modalidad más selectiva en el consumo turístico: “La gente va guardando, segmentando, racionalizando”. Sin embargo, aclaró a Elonce que estas fechas suelen atraer a familias y grupos de estudiantes que finalizan el año lectivo y eligen Entre Ríos para realizar escapadas breves.

El secretario señaló que conversó con distintos prestadores de la costa del Uruguay y advirtió un cambio en el ánimo del sector. Tras un año difícil, la curva comenzó a revertirse con el fin de semana del 12 de octubre y se profundizó en noviembre. El último fin de semana largo confirmó esa tendencia: “Hay un ánimo diferente”, valoró.

Una temporada 2026 con buenas expectativas

Satto aseguró que las perspectivas para la temporada de verano 2026 son auspiciosas. “Estamos en víspera del lanzamiento en Villa Urquiza con buenos pronósticos en el clima y en el comportamiento de los ríos”, adelantó.

A esto se suman los carnavales, que ya se organizan en distintas localidades de la provincia, así como la habitual oferta de playas, termas, parques acuáticos, senderos naturales y pesca deportiva.

La combinación de condiciones favorables en los ríos, eventos programados y una estrategia de promoción unificada permite proyectar un verano “interesante, con expectativas buenas”, sostuvo Satto.

La revolución del Modo Carpincho: símbolo de la identidad turística

Uno de los aspectos más mencionados por el secretario fue el impacto de la campaña Modo Carpincho, que se convirtió en un fenómeno de difusión en redes sociales y medios nacionales. “Era una prueba”, reconoció Satto, quien explicó que el objetivo era encontrar una figura capaz de sintetizar la amplia variedad de productos turísticos de Entre Ríos.

Enumeró que la provincia reúne eventos deportivos, bellezas naturales, historia, termas, carnavales, pesca, parques y una creciente oferta de actividades culturales. “Son tantas las cosas que a veces resulta difícil mencionarlas todas”, señaló a Elonce. En ese marco, el carpincho surgió como un ícono de cercanía y naturaleza.

“Encontramos en el carpincho una síntesis de todo lo que es contacto con la naturaleza, el río, el verde, y esta figura simpática que agrada muchísimo a grandes y chicos”, explicó. De acuerdo con Satto, el personaje (conocido como Carpi) logró posicionarse como un “influencer” virtual que difunde las bondades turísticas de la provincia.

“A veces lo vemos tomándose un colectivo, otras bailando en el carnaval o invitando a un complejo termal”, detalló, celebrando la creatividad y la aceptación que tuvo la campaña en Buenos Aires y otras provincias.

Un cierre optimista y fortalecer el turismo

Hacia el final de la entrevista, Satto se mostró agradecido por el interés y expresó su deseo de que la actividad continúe creciendo: “Ojalá que siga creciendo el turismo en Entre Ríos”.

Concluyó que los números del fin de semana largo fueron alentadores y ratifican el camino hacia una temporada de verano con alta afluencia.

Con localidades preparándose para festivales, carnavales, agenda cultural y propuestas naturales, Entre Ríos se presenta como uno de los destinos más buscados para el verano 2026. El movimiento reciente, las mejoras percibidas por los prestadores y el empuje del turismo en Entre Ríos consolidan un escenario de crecimiento sostenido para el sector.

Al despedirse, Satto reafirmó la importancia de continuar impulsando la actividad turística como motor económico y social de la provincia.